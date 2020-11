Glumac Zijah Sokolović napustio bolnicu! Otkrio kakva mu borba sa koronom predstoji, a imao je za sve jednu poruku!

Ovo mu je bilo važno!

Glumac Zijah Sokolović koji je bio u hospitalizovan zbog korona virusa, napustio je bolnicu i obratio se svima.

- Poštovani gledaoci prošlih i budućih pozorišnih predstava. Hvala za brigu i interesovanje koje ste iskazali na društvenim mrežama u povodu mog neobičnog sudara sa koronavirusom. Za jednu noć se promenila svakodnevica. Prošao sam Infektivnu kliniku, intenzivnu negu i smešten u bolnicu. Tu sam proveo petnaest dana. Juče sam otpušten iz bolnice, na kućnu izolaciju i negu. Hvala angažovanim lekarima bolnice "Dr. Dragiša Mišović", hvala požrtvovanim i veselim medicinskim sestrama "savremenim robovima današnjice". Sada razmišljam, šta sam nepovratno izgubio koronom, šta sam zagubio, a mogu da povratim i šta sve treba ponovo da nađem, a da ne zaboravim. Molim vas, nosite maske. Do pozorišta, do predstave, do Glumca - rekao je Zijah.

Podsetimo, da su zaraženi i da se trenutno bore sa Covidom 19, potvrdili su Anđelka Prpić, Nela Mihailović, Milica Milša, Suzana Petričević, Vesna Čipčić, reditelj Srdan Golubović, Mihajlo Pavić, dok su zbog simptoma u bolnici zadržani Žarko Laušević, Ivan Bekjarev, Dado Glišić, Dragana Mićalović.

Autor: N.V.