"Ne znam zašto je to tako'' Mirka Vasiljević se godinama susreće sa ovim problemom, a evo na čemu Vujadin dugo INSISTIRA! Čuju se svadbena zvona!

Svadba na pomolu?

Glumica Mirka Vasiljević osvrnula se na to što je već nekoliko godina bez angažmana u serijama i filmovima i otkrila da je njen izabranik, fudbaler Vujadin Savić odavno pritiska da se venčaju.

- Nemam poziva za snimanja, ne znam zašto je to tako, to nije pitanje za mene - rekla je Mirka u jednoj emisiji, pa otkrila da u poslednje vreme sve češće priča sa Vujadinom o svadbi:

- Volela bih da budem ponovo trudna, da imam još jednu ćerku, da bude 2-2 u kući. Što se tiče svadbe, ja sam kriva što se još uvek nije desila. Ali evo, Vujadin me već sad priterao uza zid sa tim i krenuo da insisitira na venčanju, a ja bih volela da to nekako bude intimnije, međutim on bi nešto tako za 600, 700, 800 ljudi, al’ to više nije svadba, to je koncert. Doduše, silni pevači su nam svašta nešto obećali za ovih 11 godina veze, pa se nadam da će se sećati toga kad se stvarno uzmemo.

Vujadin i ona svoju vezu čuvaju i uspevaju da odole svim izazovima, pa Mirka tvrdi da ne poznaju monotoniju.

- Moram da se pohvalim da nikad nismo imali montoniju u našem odnosu, da osećamo tu naviku, i dalje imamo neku želju za osvajanjem i strast. Možda nam je ta negativna strana naših selidbi, što smo često razdvojeni, učinila da smo na nesvestan način uspeli to da okrenemo u našu korist. Zato cenimo i poštujemo to vreme kad smo zajedno, nas to nije udaljilo, već zbližilo. Imamo i dalje razgovore u kojima volimo da pecnemo i bocnemo jedno drugo, da se ovaj drugi naljuti, nekad on prvi popusti, nekad ja. Znamo ko kad pretera, Vujadin je inatniji od mene i kad vidim da je upao u to stanje, onda ja prva popustim. Ali on je mnogo emotivniji od mene i uglavnom kad smo razdvojeni on više šalje nežnije poruke - rekla je Mirka te otkrila da u kafani često mora da krije pare od Vujadina koji je veliki veseljak:

- Vujadin je spreman da potroši sve što ima kod sebe za muziku, ja ipak računam malo, treba i za sutra nešto da ostane. On to stvarno voli, da čašćava muziku do kraja, toliko, da često uzmem torbu i držim je i ne dam mu da priđe. Sad je doduše naučio za jadac posle ovoliko godina, pa ima svoje štekove za koje ne znam.

Mirka je takođe otkrila i da je stroga mama i da je još kao tinejdžerka išla kod psihologa.

- Mama me je posle filma “Mi nismo anđeli” odvela kod pishologa jer se plašila da ne odem nekom stranputicom. Bila sam na par razgovora gde sam dobila te odgovore da nekad na zašto dobiješ kao odgovor samo zato. Kao i da treba da budeš ti-ti, jer sebi uvek ostaješ - rekla je glumica te dodala da kod nje u kući postoje izvesna pravila:

- Naravno da imamo pravila, mi smo vojska. Mora tako, ja sam to tako napravila jer želim da imam svoje vreme i jer ga zaslužujem i potrebno mi je. Da bih bila dobro, moram tako, a ako sam ja dobro onda sam i svima njima dobro.

Autor: M.K.