NIJE ŽALIO PARA! Tipsarević odveo celu porodicu na Maldive! Biljana se pohvalila u kakvom RAJU UŽIVAJU, a od ovoga ne odustaje ni tokom odmora! (FOTO)

Poznati bračni par uživa u peskovitim plažama, brčka se u moru sa decom i ne krije da su i dalje zaljubljeni kao prvog dana.

Janko Tipsarević otputovao je u toplije krajeve sa suprugom Biljanom, ćerkom Emili i sinom Noom, gde uživaju u čistom luksuzu. Društvo im pravi i Biljanina sestra Jovana sa njenom porodicom, pa je svaki trenutak ispunjen smehom i zabavom uz mališane. Usput poznati par ne krije da gaji emocije iste jačine kao sa početka veze, pa su podelili snimak kako šetaju plažom i razmenjuju poljupce.

Takođe, bivši teniser posebno je nasmejao fanove kada je Biljana podelila snimak kako joj pomaže da odmrsi kosu. Biljana je takođe otkrila da uživa u društvu sestre Jovane sa kojom ispija koktele na plaži, dok se njihova deca ludo zabavljaju u vodenim igrarijama. Janko koristi svaki slobodan trenutak da se okupa sa mališanima, a posebno uživa u brčkanju sa bebom Noom.

Da ne štede kada je odmor u pitanju, vidi se po luksuznom rizortu od pet zvezdica, gde tirkiznoplavo more, dugačke peščane plaže i ogroman broj različitih sadržaja pružaju potpuni ugođaj. I večeri su ispunjene posebnom romantikom, kada obično večeraju na privatnoj plaži uz pogled na otvoreno more uz nesvakidašnji ambijent. Ovakav ugođaj uz ''all inclusive'' ponudu košta hiljade evra samo za jednu osobu. Ono što je svima privuklo pažnju jeste da zgodna Biljana ne odustaje od vežbanja ni dok je na putovanju.

Podsetimo, pre dve godine su Tipsarevići upravo na Maldivima obnovili bračne zavete. Ceremonija je održana na plaži, a prisustvovali su joj i kreatorkina sestra Jovana i njen suprug.

Autor: M.K.