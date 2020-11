Cvele POBESNEO! Nije mogao da istrpi OSUDU zadrugara što nije odbranio Anju, pa počeo da LOMI po imanju! (VIDEO)

Pao u očima cimera.

Jovan Cvijetić Cvele je nakon sukoba koji je imao sa zadruagrima koji su ga osudili što ne brani svoju devojku Anju Todorović kada je zadrugari prozivaju, izašao iz Bele kuće i krenuo da šeta po dvorištu.

Cvele je u jednom trenutku pobesneo, pa je došao do ograde i krenuo da je udara i rukama i nogama. Pojedini zadrugari su prišli da ga smire a on im se pravdao da on u kući nije ista osba koja je i napolju. Cvele je udario i prozor na diskoteci, a zadrugari su pokušali da ga smire.

Autor: N.B.