"TO NIJE MOJE DETE! ON JE KORISTI I MANIPULIŠE" Anjin otac besan kao ris na Cveleta: Evo šta kaže o UCENI, a za zeta nema lepe reči

Od samog početka rijalitija dešava između Anje Todorović i Jovana Cvijetića Cveleta čija je emotivna veza na meti osuda mnogih zadrugara.

Naime, svi bruje o navodnoj Anjinoj uceni i tajnama zahvaljujući kojim Cveleta drži u šaci. Takođe, Cvele je već nekoliko pokušavao da reši stvari između njih, pa je nedavno, čak i nakon svađe sa njom počeo da lomi sve oko sebe, a niko od zadrugara nije uspeo da ga smiri. Podsećamo, njihov odnos je na "klimavim nogama" još od samog starta, a stvari koje su se dešavale na samom početku njihove veze, uticale su dosta na njihov emotivni odnos kako van, tako i u samoj Zadruzi.

Dešavanja na imanju u Šimanovcima pomno prati i Anjin otac Ljubinko, koji negoduje zbog svega što se dešava između njegove ćerke i Cveleta.

O odnosu s Jovanovom familijom

Ne poznajem Jovanove, njima je sigurno isto kao i meni kada gledaju ovakve stvari sa strane. Verovatno je sve smešno, čudno, ali i ružno. To Jovanovo urlanje, samopovređivanje, agresija i ludilo mi nije jasno... Sa druge strane, Anjina ljubomora, jednostavno, to nije moje dete, nije njena prava slika i ja je ne poznajem takvu. On manipuliše sa njom, a ona se zaljubila, on maše njenim osećanjima i to koristi. A koliko se zaljubila, jasno je po tome jer mu je prešla preko svega ovoga što im se desilo - objasnio Ljubinko.