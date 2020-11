Turbulentna noć.

Prošlu noć na velelepnom imanju obeležili su razgovori zadrugara koji su otkrili mnoge tajne, pa smo tako čuli ispovest jedne zadrugarke o "Aferi Bujanovac", ali i razne svađe i pokušaje pomirenja određenih parova.

Milica Kemez i Bora Santana rešili su da zakopaju ratne sekire pa je Milica došla da izmasira Boru. Njihov odnos u poslednje vreme je topao - hladan, a nikome nije najjasnije da li se vole ili ne.

Milica je izmasirala Boru, a nakon masaže je legla pored njega u krevet, gde su razmenjivali nežnosti, ali to nije potrajalo.

U nastavku večeri došlo je i do okršaja bivšeg para koji ima veoma turbulentan odnos. Milici neverovatno smeta odnos Bore i LJiljane Stevanović Lili. Ona je čula da je došlo do zagrljaja Bore i Lili i rešila da mu kaže da joj to smeta.

Još jednom mi se obrati, j*baću ti mamu u p*čku... Još jednom mi se obrati - rekla je Milica Bori, pa ga je pljunula.

Neću da te udarim na ovaj dan, ali ovo je zbog Lili! Ti meni ne daš da se ja družim sa ljudima, i nisam se ni sa kim češkao. Nisam ja debil kao ti - rekao je Bora.

Tokom noći Bora je Milici objasnio da njih dvoje neće biti zajedno i da nema razloga da mu pravi takve scene. Bora je Milici zamerio što se ponaša kao muško u nekim momentima.

Ti mene ne privlačiš, imaš neku đavolsku energiju koju mi prenosiš! Imaš višak muških hormona, i sa šminkom si žensko, bez.... - rekao je Bora.

Zanimljivi razgovori desili su se prošle noći. Prvo su Vuk Mob i Bojan Savić otkrili jedan drugom koje fobije imaju i čega se najvise plaše kada putuju.

Ja imam fobiju, ne od letenja, nego od granica, toliko puta su me vratili. Ja sam imao svačiju adresu, stalno kod drugog - ispričao je Bojan.

Mene su jednom uhvatili i rekli su me da me sada puštaju, da znaju da lažem, a sledeći put kad me uhvate, da sam završio - dodao je Vuk.

Sledeći zanimljiv razgovor odigrao se između Nadice Zeljković i Marka Đedovića. Njih dvoje su pričali o famoznom ljubavnom trouglu iz Zadruge 1, Kiji Kockar, Luni Đogani i Slobodanu Radanoviću.

Pričali su kako ga je Kija varala u avio kompaniji, ma svašta... Odmah su bile teorije zavere, što je ova rekla ovako, onako. Ja sam tu najbolja bila, niti sam se svađala sa fanovima, niti sam ja nešto pričala... Ja kao tašta moram da pljunem malo, ali nisam mrzela nikoga, oni su bili ogorčeni na nju, zašto je ona ušla, kao kvari im sreću - rekla je Nadica.

Ludilo mozga! Totalno ludilo! A i oni njegovi se viđali sa Gagijem - ubacio se Đedović.

Nastao je haos u jednom trenutku kada su njih dvoje čuli od Ana Bulatović i Ivane Marinković da su one podržavale Lunu. Đedović nije mogao da veruje šta čuje pa je prokomentarisao.

Ološ Luna, vama je svima nje žao, j*bava se sa oženjenima, majci priča da p*ši k*rac - rekao je Đedović.

Ja kada sam gledala, meni je bilo žao one Anabele, nekad. Kad sagledaš šta je uradila u kecu i kako se ponaša prema roditeljima, meni je gore to što je uradila u kecu. On je kriv za to, ona je bila loše prema Kiji, a vidi se da je ološ prema majci, jer se loše ponašala prema njoj - ubacila se Nadica.

Turbulentan odnos Mine Vrbaški i Filipa Cara se nastavio i ove noći. Naime, Filip je u jednom momentu došao kod Mine u krevet i pokušao da je zavede i ubedi da spava sa njim. Minu je to razbesnelo i izbacila ga je iz kreveta.

Međutim Mina nije izdržala pa je u toku noći otišla kod Filipa u izolaciju i legla sa njim.

Njihov prisan odnos je zasmetao Maji Marinković koja ove nedelje spava u izolaciji sa Filipom Carom. Maji je zasmetalo njihovo ponašanje, ali i ponašanje njenog bivšeg dečka Marka Janjuševića Janjuša koji je spavao u rehabilitaciji pored njih. Ona je otišla u Belu kuću i požalila se Marku Đedoviću i Sandri Rešić na celu situaciju koja ju je zadesila. Dok je razgovarala sa njima došla je na ideju da uzme šerpu i kutlaču i da udara u rehabilitaciji iznad Janjuša, što je i uradila.

Ovo mi dođe kao uspavanka. Ti nisi normalna - povikao je Janjuš.

Nema potrebe da radiš nešto, ako sam te zamolila, nema potrebe da radim ovo, zbog čega ne ućutiš ako sam zamolila da spavam? - upitala je Maja.

Kada si zanimljiva, možda čovek i može da se nasmeje, a kada nisi, kako čovek da se nasmeje? Ja sam tebe ostavio na miru, koliko se ja sećam. Nekad si mogla da se nasmeješ, sada ne možeš, sada se na silu smeješ. A da, maltretirao sam te. Tebe ni mama, ni tata ne poznaju bolje od mene, kome ti prodaješ m*da za bubrege? Ja tebe nisam spomenuo devojko! Nemoj mi te fore, slušaj, lepo ti kažem. Ja o tebi ne pričam! Pričaš ti o meni - poručio je Janjušević.

Nakon razgovora koji su imali u rehabilitaciji, Maja je otišla u izolaciju gde je počela da plače. Janjuš ju je čuo i došao je kod nje. Njih dvoje su razgovarali i on joj je više puta brisao suze sa lica.

Hoćeš li da pričamo? Nemoj da plačeš, nema potrebe da plačeš, šta je problem reci, pričaj, šta te muči? Hoćeš li da se svađamo svaki dan? Da gubimo honorare, da se kanalimo svaki dan? Hoćeš li da me provociraš svaki dan? Nemoj da plačeš. Koliko puta si mi rekla da nećeš nešto u životu? - upitao je Janjuš.

Dosta puta! Misliš li da su u redu neke stvari koje si mi uradio? Izdao si me. Ja sam bila čovek prema tebi - odgovorila je Marinkovićeva.

Ti nisi normalna, ja sam tebi rekao i napolju, što bih da ti ponavljam sve. Nisi bila normalna, šta je sa tobom? Pitaj tvoju drugaricu šta sam joj rekao u 6 sati. Da kažem jednu rečenicu, ti ćeš biti zakovana za krevet, kao što i sada jesi, nego je meni žao što neko plače zbog mene. Nekom nije žao kada sam ja u k*rcu, neko me baš tada tovari. TI ne razmišljaš o posledicama, misliš da si neki mangup, nabiješ se na štikle i glumiš tamo po sobi nešto. I? Možeš li da budeš normlna? Ne možeš, pa ne, po stoti put te pitam - poručio je Marko.

Njih dvoje su razgovarali dosta dugo i pokušali da reše milion problema koje imaju, ali to nisu uspeli posle ovog razgovora. Maja je u nekoliko navrata plakala, a Janjuš ju je tešio. Njih dvoje su se dogovorili da razgovor nastave u toku današnjeg dana.

Nenad Lazić Neca i Ana Bulatović su u ranim jutarnjim satima osmislili emisiju, u kojoj su propitivali zadrugare o aktuelnim temama u Beloj kući. Njima se u jednom trenutku pridružila i Aleksandra Nikolić, i tom prilikom rekla sve o njenom radu u Bujanovcu, zbog čega se poslednjih dana podigla velika prašina.

Bujanovac je jako mali i jako siromašan grad, i nema tamo puno stanovnika, a nije ni sređen. Tamo postoji mnogo lokala i kafana, tamo su većinom Albanci i tamo su kafane sa tim devojkama. Oni devojkama šalju piće i onda prilaze, ja sam većinom bila sama i sa strane. Ljudi koji dođu daju bakšiš sa muzikom koji vi delite, i to je sve. Preko dana, svi smo slobodni i sve je ok, ali ja ne bih poželela nekoj devojci da tako nešto radi jer tamo možeš da upoznaš ljude koji nisu baš u redu, a i pije se po celu noć. Ja se kajem, ali nisam imala drugi izlaz, jer to mi je donosilo dovoljno novca, a ni moji nisu imali. Dok sam radila, plaćala sam stan i kupovala stvari, tu su bili i računi. Meni je prvi zarađeni novac bio od toga, rada kao promoterka - rekla je Aleksandra.

Šta će današnji dan u Zadruzi doneti ostaje da vidimo.

