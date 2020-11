"LUD JE, NEKA ZAVRŠAVA TO" Alenov prijatelj šokiran nakon njegovog i Majinog raskida:"Ima tu mnogo brljotina... Je l' biste voleli vi da vam je drug s njom?!"

Podržaće ih ukoliko budu uspeli da poprave svoj odnos, međutim, ukoliko se Maja i dalje bude premišljala i vagala, smatra da njegov prijatelj Alen treba da nastavi dalje.

U odnosu Maje Marković i Alena Hadrovića sve se preokrenulo onda kada je zadrugarki stigla pošiljka od sada već bivšeg verenika Jovice Putnikovića, kojeg je prevarila pred milionskim auditorijumom. Usledilo je udaljavanje u njenom odnosu s Alenom, a sinoć je i definitivno "pukla tikva".

Naime, posle brojnih osuda zadrugara, Maja je priznala Alenu da joj je potrebno vreme da razmisli i definiše svoja osećanja, koja su poljuljana zbog toga što sada više nego ikada oseća grižu savesti zbog svega što je uradila. Alena su njene reči veoma pogodile, te joj je poručio da će izaći iz zajedničkog kreveta, a slobodno vreme iskoristio je i da se jada prijateljima u "Zadruzi".

Nas je zanimalo kako na novonastalu situaciju gledaju njegovi dugogodišnji prijatelji iz privatnog života. Pozvali smo Alenovog druga Srđana Prodanovića, koji je ostao zatečen kada smo mu preneli vest o raskidu s Majom.

- Molim, ostavila ga je Maja?! Pa, taj lovek je lud skroz! Šta da vam kažem... - zbunjen je bio Srđan.

- Ako je ona toliko nesigurna u sebe, onda joj i treba malo vremena. U realnom životu bih mu rekao neke druge stvari, a sada neka joj da vremena, ipak su oni tamo u rijalitiju. U realnom životu bih mu rekao - ako stvarno misli da je to prava ljubav, neka se bori za to, a ako vidi da se ona premišlja i da vaga, neka završava to i krene dalje.

Zanimalo nas je i da li je prema njegovom mišljenju devojka poput Maje pravi izbor za Alena.

A je l' bi ti voleo da tvoj drug bude sa Majom? Ja razmišljam racionalno, ali ljubav nije racionalna, tu stvari nisu crne i bele, čim su emocije uključene. Ako je to prava ljubav, pobediće sve i ja ću ih podržati, naravno. Ipak, ima tu dosta ima brljotina... Ona se premišlja, dečko, dete... Sve to je veliko opterećenje za jedan odnos. Zbog toga kažem da je situacija malo nezavidna, ali dobro, videćemo, verovatno je i njoj potrebno malo vremena da razmisli, da se neke stvari iskristališu. Što se njega tiče, ja vidim da se on baš zaljubio i neka bude sa njom, ako misli da je ona prava žena.

Autor: D.T.