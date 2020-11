Nije mu bilo lako!

Folker Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža, je u jednoj emisiji ispričao životnu ispovest, pa otkrio kako na njega deluje popularnost.

- Nisam svestan ni sada svoje popularnosti. Ne osećam se tako. Ja sam običan čovek iz komšiluka, zato me i vole. Nisam se nikad menjao. Ja sam bio roker i ostao roker u duši. Godine čine svoje, ali ja sam dečak u duši - rekao je pa istakao kako podnosi popularnost:

- Dobro se nosim sa popularnoću, sam sam to birao. Uvek se rado slikam sa fanovima, dam autogram.

Baja je otkrio sa kim je sa estrade voleo da se druži.

- Voleo sam da se družim sa Borom Čorbom i Rođom Raičevićem. On je verovao u moj rad, čak sam mu i uradio pesmu. Igrali smo bilijar do besvesti. Nedostaju mi ta neka prošla vremena, sećam se svega. Ostalo mi je samo žao što nisam izdao knjigu. Ali nikad nije kasno. Moja majka je bila izbeglica, jedna od mnogih koji su prelazili taj most i tražili spas u Srbiji. To sam opisao u svojim pesmama. Najviše mojih pesama nastalo je u ratno doba. Tada sam bio u finansijskom smislu najsiromašniji ali sam bio duhovno najjači - zaključio je on.

Autor: N.V.