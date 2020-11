SCENARIO SE PONAVLJA! Pošto zadrugare nije NAUČIO PAMETI, Kristijan odmah reagovao i OŠTRO IH KAZNIO! (VIDEO)

Svi sudovi su opet u bazenu.

Kristijan Golubović je tokom ove nedelje već jednom bacao sudove u bazen, što je bio slučaj i današnjeg dana. On je poznat kao najpedantnija osoba u Zadruzi, pa mnoge ne čudi što je i ovog jutra ponovio učinjeno.

Neće da peru, pa dobro, imam ja rešenje - istakao je Kristijan.

Golubović je u nekoliko navrata dolazio do bazena, gde je sve što je bilo prljavo bacao u isti. Ovonedeljni vođa, smatrao je da je to jedino rešenje, s obzirom na to da zadrugari ne poštuju pravila koja je nekoliko puta tokom svoje vladavine isticao.

Naučiću vas ja za osam meseci! - nastavljao je Kristijan.

Detaljnije u nastavku teksta, u video - prilogu koji sledi.

Autor: D.B.