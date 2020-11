Mnoge naše zvezde žive u pravom luksuzu. Spa centar, bazeni, fontane, velika dvorišta, dečji kutak - samo su neki od sadržaja u domovima poznatih kojima mogu da se pohvale, a gde uživaju u pravom luksuzu.

U velelepnom naselju pored diplomata živi i Zdravko Čolić. U mirnom delu Košutnjaka Čola je napravio gnezdo sa suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom i Larom. Do Čoline vile koja je okružena zelenilom nalazi se veliko dvorište, dve kapije i visoke mere bezbednosti. Kada se 2012. godine preselio, mediji su pisali da je izdvojio čak 850.000 evra za novi dom. U međuvremenu ga je i renovirao. Majstori su napravili spuštene plafone u skoro svim prostorijama, renoviran je i bazen u dvorištu, a u svim kupatilima je promenio keramiku, koja mu je stigla iz inostranstva. Nakon skoro 10 godina, Čolin dom se procenjuje na nekoliko miliona evra.

Ceca Ražnatović- Vila koja se procenjuje na 10 miliona evra

Nakon nekoliko godina renoviranja unutrašnjeg dela luksuzne vile na Dedinju, Ceca je nedavno otkrila da sada u svom velelepnom zdanju poseduje pravi kutak za opuštanje. Uz pomoć arhitekte, Ceca Ražnatović je pre nekoliko meseci proširila bazen u donjem delu vile, a prostorija gde se on nalazi dopunjena je spa centrom, delom za kozmetičko ulepšavanje, te fitnes prostorom. Iako ne voli da se hvali materijalnim bogatstvom i nikada nije otvorila vrata svog doma za medije, njeni fanovi uspeli su da zavire u unutrašnjost vile pomoću sve češćih snimaka koje iz svog doma postavljaju pevačica i njena deca, Veljko i Anastasija, na Instagramu. Uz nove luksuzne sadržaje ova vila sadrži i nekoliko spratova, mermerno stepenište koje ima ukrasnu ogradu od bakra, a u hodniku se nalaze i mermerni stubovi. Uz sve to Ceca je pre godinu dana postavila i posebnu kapiju koja je ukrašena slovom "R", za koju je takođe dala nekoliko desetina hiljada evra. U vili i oko nje nalazi se i nekoliko kamera, kao i obezbeđenje, koje je zaduženo da Ceca i njena porodica imaju svu neophodnu privatnost u svom domu. Uz to Ceca poseduje i veliku kuću na Kipru, gde provodi letnje mesece.