Ne može da dođe sebi.

Nakon što je Janjuš isterao Maju Marinković i sobe za rehabilitaciju, ona je otišla do apartmana, gde se jadala Miljani Kulić i sve vreme plakala.

Za mene je ovo mučenje - pričala je Maja.

Majo, trgni se - govorila je Miljana.

Kad su kamere okrenute, radi totalno drugo - žalila se Maja.

On je to uvek radio. Nemoj, Taki te gleda. Meni se srce kida - pričala je Kulićeva.

Miljana je potom otišla do rehaba, gde je Janjušu ispričala da Maja želi da pobegne iz "Zadruge", kako bi pokušala da izazove reakciju od njega. On je nastavio da leži, a Miljana je rekla Maji da ode do njega da razgovaraju.

Autor: M. P.