Težak život.

Ognjen Vranješ, poznati fudbaler, bio je dugo u žiži javnosti, a sada je rešio da otkrije neke detalje iz svog života koje niko nije znao.

- Dosta stvari nisam iznosio iz privatnog života. Ko god me poznaje, zna kakav sam privatno. Nisam želeo da se prikažem u tom svetlu, najbitnije mi je šta misli moj krug i moji najbliži - rekao je on, pa nastavio da priča o prvom zarađenom novcu:

- Prva plata bila mi je 200 evra. Ne znam kako sam uspevao, ali to mi je trajalo mesec dana. Prvi 1.000.000 kako je došao, tako je i otišao. Ne volim da se hvalim, da pričam kome sam pomogao, bitno mi je da su ti ljudi srećni, ovi ostali me ne dotiču. Većina ljudi će da osudi, zato se ja i ne hvalim. Otac dosta nije bio prustan, bavio se fudbalom isto. Posle je bio rat u Bosni, bio je odsutan pet godina. Dosta se sećam i nije mi lepo. Otac je otišao na ratište, brat, majka i ja ostali smo sami kući bez dinara, nije bilo prijatno. Nekih dana dešavalo se da nije imalo da se jede, ali hvala Bogu, preživeli smo, izašao sam jači iz toga. Ostale su mi najviše u sećanju kako se igramo, čekali smo da naiđu tenkovi, trčali smo za njima, bacali su nam neke žvake, mi kupili za njima. Kada su počele sirene, tad smo trčali u kuću. Sada tek shvatam šta je rat, koje je to zlo - ispričao je on na ivici suza u jednoj emisiji.

Autor: N.V.