MIRELA PALA U ZABORAV! Rade i sestra Milice Kemez RASKINULI, VIŠE NISU U KONTAKTU, a Lazić već šeta novu devojku! Evo kako ona izgleda! ZALJUBLJEN DO UŠIJU! (FOTO)

Stavili tačku na romansu oko koje se podigla velika prašina.

O vezi bivšeg učesnika ''Zadruge'' Radeta Lazića i sestre Milice Kemez, Mirele Kemez mnogo se pisalo i pričalo, a velika prašina podigla se letos kada je osvanuo snimak na kojem je Lazić u krevetu sa drugom devojkom.

Tada se spekulisalo o njihovom raskidu, međutim, Rade je tada za Pink.rs otkrio da je u pitanju stari snimak, kao i da nije prevario tadašnju devojku Mirelu, te da su oni izgladili odnos i da su zajedno. Međutim, kako smo saznali, Lazić već neko vreme nije sa Mirelom.

- Mirela i Rade već neko vreme nisu zajedno. Oni su raskinuli zbog ogromnih razlika i neslaganja. Shvatili su da to nije to i da nisu jedno za drugo. Sada nisu ni u kakvom kontaktu, ne čuju se uopšte otkako nisu zajedno. Rade sada ima novu devojku i srećan je sa njom - otkriva naš izvor, a bivši zadrugar se već na društvenoj mreži Instagram pohvalio fotkom sa novom devojkom u koju je zaljubljen do ušiju.

Kako bismo čuli iz prve ruke šta Rade kaže o ovome, kontaktirali smo ga, a on nije puno detaljisao, već je potvrdio kratko:

- Nisam sa Mirelom, ne čujemo se već neko vreme... Srećan sam i ispunjen, to je sve što mogu da kažem - poručio je Rade za naš portal.

Autor: M.K.