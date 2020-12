Ovo je veliki gubitak!

Estrada je u suzama zbog smrti Džeja Ramadanovskog, koji je preminuo danas u 56. godini kada mu je stalo srce. Ova tužna vest rasplakala je i pevačicu Zoricu Marković, koja je plakala kada smo je pozvali.

- Čula sam, upravo sam se isplakala, ne mogu da dođem sebi. Evo, još uvekplačem. Šta imam da kažem... Isuviše mlad... Ode mi Sinan, veliki prijatelj, ode Šaban, evo on sad... Ja nikad nisam mahala našem prijateljstvom, ali nekestvari koje su se među nama dešavale, to smo znali samo mi - počela je priču Zorica za Pink.rs i prisetila se jedne od brojnih zajedničkih dogodovština, koje nikad neće zaboraviti.

Kad još nije snimio nijednu pesmu, ja ga povedem na svadbu, pa mu sufliram, jer on te svadbarske pesme ne zna. Podelili smo bakšiš, ja sam mu tad dala pola svog honorara... Ne znam, ne znam... Uvek mi se javljala, kad sam imala restorane uvek dođe, pravo s vrata uzme mikrofon. Tolika zvezda, nije ga bilo blam niti mu teško da zapeva i da ostanemo do svanuća. S njim čovek kad sedne, to je teško da se rastaneš, ne ide ti se kući, jednostavno je lepo i zanimljivo.

Zorica je, na neki način, zaslužna za to što je Džej snimio jedan od svojih najvećih hitova.

- Moj prvi odlazak kod Marine Tucaković je bio za Ilidžu, „Zar ja da ti brišem suze“. Ja sam tada rekla – ovaj stil pevanja za mene nije, ja znam momka koji će to da razvali, koji će to da otpeva najbolje na svetu. I onda smo se našli u gradu, otpevala sam mu, on je otišao, snimio i mislim da mu je to bio među prvim hitovima... To nikad nije mogao da mi zaboravi. To je Marina neprikosnovena napisala, ali ko god da je to otpevao, to ne bi bilo to. Ja sam mogla da budem sebična i da snimim, jer sam znala da će biti hit, ali ne, ja sam znala da će to on najbolje i bila sam u pravu.

Nisu se dugo videli, a druženja im je dodatno onemogućila nepovoljna epidemiološka situacija u vezi sa koronavirusom.

Zadnji put smo se videli prošle godine u nekom kafiću na Dorćolu. Pevao je neke pesme, tako... Bio je dobro. I ova prokleta korona, ni da odemo da se vidimo, da popijemo kafu kao što smo nekad znali, nevezano u koje doba dana i noći... Zanemela sam, ispustila čašu iz ruke kad sam čula - kaže Zorica za Pink.rs i dodaje:

- Nisam poznala bolje ljude od njega i Sinana... Od kolega – nisam. Nažalost, nekako ti ljudi budu malo u medijima, ne budu baš prisutni dok su živi. Sad svipričamo lepo, ali to nije radi reda, već je tako, ja nisam upoznala boljeg odnjega i Sinana.

Autor: D.T.