Otac Darka Lazića posle operacije želuca kritično, bore mu se za život, a evo kroz kakve je MUKE pevač zbog istog zahvata prošao početkom godine!

Darko je smanjio želudac početkom godine, a zatim i njegov otac Milan, 5. decembra. Međutim, stvari su se iskomplikovale.

Milan Lazić, otac folk pevača Darka Lazića, u teškom je stanju, o čemu je sinoć prvi pisao naš portal. Naime, Milanu se iskomplikovala operacija smanjivanja želuca, kojoj se početkom godine podvrgao i sam Darko, te je sada na intenzivnoj nezi.

- Nisam dobro. U lošem sam stanju zbog mog Milana. Još ne znamo ništa tačno, lekari ništa ne pričaju. Došlo je komplikacija, operisao je želudac, kao i Darko. On je to teže podneo, kritično je, na intenzivnoj je. Darko je mlad, njemu je bilo mnogo lakše. Svi se molimo za njega - poručila je Branka kroz suze sinoć za Pink.rs.

Milan se na ovu operaciju odlučio nakon što je Darko uspeo da drastično smrša i promeni svoj fizički izgled zahvaljujući istom operativnom zahvatu, koji mu je urađen u januaru ove godine.

- Kilogrami su mi predstavljali veliki problem, te sam tražio način da ih se rešim. Fizikalnu terapiju nisam mogao u potpunosti da izvodim, a i kretanje mi je predstavljalo problem zbog kilograma. Osim svega toga, krvna slika nije bila baš najbolja i to je pretilo da nastanu mnogo veći problemi. Na stranu sve to, nisam mogao normalno ni da se krećem, jer sam konstantno imao bolove, što me je baš mučilo - pričao je Darko u januaru.

- Pričao sam se lekarima i oni su mi rekli da je najbolje rešenje da smanjim želudac. U prvom trenutku bio sam uplašen, plašio sam se komplikacija koje bi mogle da nastanu. Sa hirurgom sam pričao i on mi je objasnio da se radi o rutinskoj operaciji, a da će kilogrami tek nestati posle nekoliko meseci. Sada sledi period oporavka organizma i dovođenja u normalno stanje. Potrebno je da prođe vreme, a nadam se da ću i ovu bitku pobediti. Ceo zahvat je prošao bez problema, imam nekoliko malih rezova na stomaku. Pušten sam brzo kući, a posle nekoliko dana sam otišao na kontrolu. Verovali ili ne, sada ne mogu da jedem onu količinu hrane koju sam nekada znao da pojedem. Ako sam pre mogao da pojedem dva parčeta torte, sada je to polovina jednog - ispričao je tada pevač.

Tri meseca kasnije, o smanjivanju želuca ponovo je govorio za medije.

- U početku nisam smeo ništa da jedem, a oporavak je protekao u najboljem redu. Nakon dva dana sam izašao iz bolnice. Prvo sam jeo kašice, sad već mogu da pojedem 2, 3 zalogaja mesa. Dobro se osećam, sve je u redu, hvala Bogu - ispričao je Darko tada za Blic.

Nimalo naivna operacija Hiruški zahvat smanjivanje želuca podrazumeva stavljanje omče (prstena) oko vrha želuca, čime se formira mali džep gde dospeva hrana. Operacija traje 30 do 60 minuta, a očekivano vreme oporavka iznosi 4 do 6 nedelja. Međutim ovaj hiruški zahvat nije nimalo naivan i lak, zbog čega se većina pacijenata pred samo intervenciju predomisli.

