PREMINUO OTAC DARKA LAZIĆA! Tuga u domu popularnog pevača!

Nedavno je Darkov otac otišao na operaciju želuca, a onda je došlo do komplikacija o čemu je portal Pink.rs prvi pisao!

Milan Lazić, otac pevača Darka Lazića, preminuo je danas pišu domaći portali.

On je bio u bolnici na operaciji smanjenja želuca, međutim došlo je do komplikacija. Kako se ranije navodilo upravo ga je sin Darko nagovorio da ide na ovu operaciju, nakon što je video koliko je on smršao posle ovog zahvata.

Jako je loše i dalje, nikakav napredak nema. Ne znam šta da kažem, kao muva bez glave sam, ne znam gde udaram. Svi brinemo i nadamo se.... - rekao je Darko u momentima kada mu se otac borio za život.

Autor: S. K.