SPOTOVI, NJIHOVE ISPOVESTI I JEDAN MANJE! Evo šta je obeležilo noć za nama u Zadruzi! (VIDEO)

Prošlu turbulentnu noć na velelepnom imanju obeležili su spotovi koje su zadrugari snimali kao zadatak, ispovesti pojedinih zadrugara, i ispadanje inspektorke Lili. Naravno da je dosta toga moralo da se sazna i u Mićinoj igri istine koja je obeležila jutro.

Veče je počelo tako što se voditeljka Dušica Jakovljević obratila zadrugarima i objasnila im da će se pustiti spotovi koje su snimali. Prvi spot koji je prikazan zadrugarima jeste za pesmu "Ženi nam se Vukota", čiji su akteri bili Kristijan Golubović, Milan Janković Čorba, Monika Horvat, Zvezdana Stevanović i Mišel Gvozdenović.

Prva grupa je dobila aplauz, a Kristijan nije mogao da sakrije zadovoljstvo.

Drugi spot koji je pušten zadrugarima radili su Rialda Karahasanović, Jovana Tomić Matora, Nataša Radan, Ermina Pašović, Sandra Rešić, Kenan Tahirović i to za pesmu "Žena od sultana" Tijane Em.

Nakon puštanja spota, zadrugari su bili odševljeni svojim talentom i onime što su napravili, te su svi za crnim stolom uživali.

Treći spot koji je pušten zadrugarima radili su Tara Simov, Sanja Stanković, Mina Vrbaški, Fran Pujas, Nenad Aleksić Ša, Anđelo Ranković za pesmu "Honey" Maje Berović.

Naredni prikazani spot bio je za pesmu "Love never felt so good", čiji su akteri Bora Santana, Paula Hublin, Vuk Mob, Aleksandra Nikolić i Neca TikToker.

Svi zadrugari su bili oduševljeni umećem i plesom aktera, pa su ih nagradili velikim aplauzom.

Sledeći spot koji su zadrugari gledali radili su Maja Marinković, Jovana Ljubisavljević, Ljiljana Stevanović Lili, Ivana Šašić, Marko Đedović i Đorđe Milutinović za pesmu "Favorito" grupe Hurricane.

Zadrugari su bili oduševljeni kako je Lili odradila svoju ulogu i svi su skandirali njeno ime.

Naredni spot na kojima su zadrugari radili prethodne nedelje bio je za pesmu "Čke beogradske", čiji su akteri Filip Car, Marko Janjušević Janjuš, Stefan Šebez, Dragana Mitrović, Lazar Čolić Zola i Milica Kemez.

Sedmi spot radili su Ana Bulatović, Anja Todorović, Jovana Matijević, Nadica Zeljković, Nina Oluić i Jovan Cvijetić Cvele za pesmu "All about that bass" Megan Trejnor. Njihovi kostimi su oduševili zadrugare koji su im aplaudirali nakon spota.

Naredni spot bio je za pesmu "Cile, Mile", a u glavnim ulogama bili su Vladimir Tomović, Alen Hadrović, Maja Marković, Ivana Marinković, Lepi MIća i Toma Panić.

Tomović je, kao i rijalitiju, imao ulogu glavnog ženskaroša, koji ne može da se odluči samo za jednu devojku, pa je sve vreme spot pratio sa osmehom na licu.

Nakon puštanja spotova voditelja Darko Tanasijević je ugostio određene zadrugare na intervjuu u Šiša baru. Prvi koji je imao čast bio je Marko Janjušević Janjuš. On je pričao o svom odnosu sa Majom Marinković.

Ovakav odnos se nikada više neće ponoviti. Trenutno je mirna situacija među nama. Istina je da kupujem mir, znao sam da postoji varijanta da budem cvećka, da bude sve kako ona kaže i da bude mir ili da se ponašam onako kako bi trebalo i da bude pakao. Ona nema predstavu o nekim stvarima. Ja sam Maji rekao ispod pokrivača juče "Moram da ti priznam nešto što do sada nisam. Moraš da shvatiš da je moja žena jedina osoba koju volim i koju sam voleo. A ti si druga osoba koja koja se najviše približila, strast". Ona i ja ne možemo da budemo zajedno, prvo ja to ne želim. Tvrdim da nikada nećemo biti zvanično u vezi, jer sam ja sa njom doživeo pravi debakl. Ona je ljubomorna na sve, čak i na Šebeza sa kojim blejim u rehabu. Maja je i u svojoj prethodnoj vezi bila ista i pravila je iste scene. Ja bih najviše voleo kada bismo se mi razdvojili. Ja sam bio sa njom napolju i znam kako se funkcioniše sa njom, sve znam. Ona bez mene ne može da živi i mene je strah stvarno, ja je se plašim. Evo jedan primer samo, operisala je nos i pre toga mi je rekla da je zovem. Nije se javljala šest, sedam sati, posle sam zvao tu neku ženu, ona mi kaže da zna ko sam i da će sve dati od sebe da me uvede kod nje. Uvede ona mene posle na kvarno, pusti nas pola sata. Kada sam izašao, ta medicinska sestra me je odvezla, pošto smo išli u istom pravcu, Maja je htela da čupa te aparate, sve, zamisli - rekao je Janjuš.

Sledeći sagovornik kod Darka Tanasijevića bio je Neca TikToker, iza koga je turbulentna nedelja, zbog mnogobrojnih svađa sa zadrugarima

Nemam loše mišljenje o Ša, ali stojim iza toga da je iskompleksiran. Mislim da nema hrabrosti da kaže svima ono što stvarno misli. Nisam očekivao od njega da mi se podrugljivo smej, zato sam mu i rekao da mislim da je Ša zaljubljen u Taru. Tara je neko ko voli da se istakne, imam osećaj da radi neke stvari namerno, međutim, mislim da tu postoji nešto i da postoji hemija. On od 40 godina dozvoljava njoj od 20 da ga mazi. I dalje je komunikacija nastavljena, a on je taj koji treba da stavi tačku. Video sam nekoliko puta da mu ona dobacuje, ali ona nije jedini krivac, jer mislim da joj Ša daje povoda - komentarisao je Neca, pa prokomentarisao odnos Milice Kemez i Bore Santane.

Najveći problem je što mu Milica prva ne veruje u vezi sa Mirelom. Mnogo je čudno što on prvo kaže da je bio sat vremena kod Mirele, pa onda 3... Mora da se drži jedne priče, čudno mi je da se tako pogubio ili da laže. Ja ipak verujem da tu nije bilo ničega i da zaista voli Milicu - rekao je Neca.

Jovan Cvijetić Cvele bio je naredni gost kod Darka Tanasijevića. Najpre je komentarisao svoje burne svađe sa Anjom Todorović zbog povezivanja sa Aleksandrom Nikolić.

Anja ne misli da se meni zaista Aleks sviđa, ali mi je žao što smo mi sa tom devojkom od samog početka bili u dobrim odnosima i uvek je dobijala savete od nas, i u vezi sa Carem i sa Nikolom. Bila je jedna situacija sa Ša, kada je on rekao nešto, ali meni se Ša dopada po pitanju reakcija, on voli da se rešava van crnog stola. Posle je bila situacija sa Aleksandrom. Ljudi kao da ne čuju dok ja pričam. Na primer, Sandra Rešić me je nazvala slabićem, a mislio sam da nam misli dobro i imali smo zaista korektan odnos uvek. I kada sam rekao ono za prijateljstvo Rialde i nje, ne mislim tako, mislim da su sve samo nesuglasice, koje ne utiču na njihovo prijateljstvo - govorio je Cvele.

Miljana Kulić je sledeća koja je došla na intervju, ona je Darku ispričala sve o odnosu sa Zolom.

Iskreno, lažem da sam dobro, plašim se da će mi se sve vratiti jednog dana. Plače mi se kada sam sama u apartmanu. On je sve to uradio radi rijalitija, ali sam ja dozvolila, ne mogu da ga krivim, jer sam ja imala nezaštićene odnose. Zola je sve to planski uradio, da bi imao sigurnost pored mene i da bih ga ja izdržavala. Trudnoća je bila rizična, to je prelomilo. Zola je mene uništio i ubio. Rekao mi je da smo on i ja nule i da će me disvalifikovati, te da bismo trebali da iskoristimo tu situaciju (trudnoću). Zola je nikakav muškarac, jedva je čekao da sw otarasi svega. Obrukala sam sebe, ponizila. Da mi se dogodi ovo drugi, pa treći put... I kada sam bila van, pa se to desilo, njegova majka mi se nije ni javljala. Zola mi nije prišao, niti to očekujem. Ja sam bila budala, devojka mi se javila i poslala sve prepiske, a ima ih mnogo. Znam da priprema novu vezu. Izgubila sam veru u ljude i ljubav. Svi su bili u pravu, i Sandra Rešić koja je rekla da nisam smela sebi to da dozvolim. Ovo je greh, a ja ću morati da odgovara, za svoje postupke, bila sam glupa i naivna. On me nikada nije voleo ni poštovao - ispričala je Miljana.

Zerina Hećo naredna je gostovala kod Darka Tanasijevića, a ona je priznala celu istinu o odnosu sa Vladimirom Tomovićem:

Iskreno, nisam ni planirala da se družim sa Tomovićem. Primetila sam te neke igre sa devojčicama, što je pokušao i sa mnom, a ja sam ga pustila. Kasnije mi je priznao da me se plaši. On je meni zanimljiv kao komentator i fascinira me ta njegova igra. Mislim da hrani svoj ego, ali to je nepoštovanje devojaka. Prija mi taj neki odnos, koji je jako čudan, kao neko takmičenje. Ja sam njemu udarila na ego najstrašnije, on je zapenio. Tačno znam gde ga trebam udariti. Ja otvoreno mogu reći da sam na tom polju raskomadana, nemam poverenje u ljude i nisam neke emocije rešila - komentarisala je Zerina, pa se osvrnula i na Rialdu Karahasanović:

Mene je ona dovela u neprijatnu poziciju, nisam ni znala da se ta tema potezala uopšte. To nije tačno, rekla je prvo nešto za sliku, pa onda tetovaža, pa je rekla na kraju da nije videla ništa. Ja nisam imala veze u ljubavnom smislu sa njenim bivšim mužem. Bili smo u komunikaciji, jer je on preko mene tražio neki kontakt. Tada su svi znali da oni imaju neki problem. Ja se ni ne sećam da sam mu dala broj uopšte. Ona se meni i izvinila posle, rekla mi je samo da je sumnjala. Ja se nikada nisam družila sa njom, ali sam prvo primetila taj njen govor, koji ja ne poznajem, mogu samo da kažem da je došla spremna - rekla je Zerina.

Fran Pujas je bio sledeći sagovornik Darku Tanasijeviću.

Paula i ja ponovo ne pričamo. Žao mi je što je napravila sve te stvari. Sad sam podeljen između ljubavi i mržnje. Kao da trunem iznutra. Nanela mi je mnogo boli ovde tim svojim postupcima. Tara izmišlja dosta, to je njen problem. Krenula je da mi se unosi u lice, pa sam je ja gurnuo na krevet. Mislim da je sve povezano sa konfliktom sa Ša. Mislim da on nema nikakve emocije prema njoj, on isti odnos ima i sa Sanjom, ali je Tara izjavila to što jeste. Ona je takva, čim joj pružiš malo pažnje, ona pomisli da si zaljubljen u nju - nastavio je Fran.

Nakon intervjua koje je imao sa zadruagrima, Darko je otišao po nominovane zadrugarke Sanju Stanković i Ljiljanu Stevanović Lili, i sa njima se uputilo u sportsku halu gde su imali zadatak u kojem bi se pobednici duplirali glasovi publike.

Vaš zadatak je ovakav, imate početne pozcije i kada Veliki šef da znak, tapkajte balon i mora da bude u vazduh sve vreme i ubacujete ove loptice u označeni deo. Ako vam ispadne balon, gubite poene, najbitnije je da balon ne dodirne pod i da ubacite sve loptice u činiju - objasnio je Darko.

Pobedu u igrici je odnela Lili, ali to joj nije bilo dovoljno za ostanak na velelepnom imanju, jer je osvojila samo 9% glasova.

Nakon ispadanja, Lili se uputila u na intervjuu sa Dušicom Jakovljević, gde je prokomentarisala učešće ali i poedine zadrugare.

Bilo mi je božanstveno, ali sam počela biti negativna. U Zadruzi mi je najviše falila ta neka higijena. Nadam se da sam malo smršala bar. Iskreno, u spotu sam bila grozna, nisam mogla sebe da gledam. U Zadruzi fali da imaš neku ljubav, Milica Kemez se jako vezala za mene, na primer. Rekla sam joj da prihvati istinu u vezi svoje sestre, bolje sada. Što se odnosa u kući tiče... Car mi je postao drag, on je pažljiv muškarac, Đole je takav, kao i Anđelo. Sanja je jedva čekala da izađem, da bi dovela Anđela u izolaciju, jer je jako zaljubljena - komentarisala je Lili.

Kao i svaki put nakon izbacivanja, Lepi Mića je započeo svoju Igru istine.

Sukob tokom igre je nastao između Zerine Hećo i Rialde Karahasanović zbog Vladimira Tomovića. Zerina je bila ubeđena da je Tomović igrao igru sa Riladom i da je tu bilo nešto više, što je Karahasanovićeva porekla. Hećo je onda rekla da joj je Vladimir rekao da je Rialda ljubila njega po licu, i da su se mazili.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Naredno pitanje u "Mićinoj igri istine", postavljeno je za Anu Bulatović: "Zašto tebe Rialda nervira?"

Mislim da se promenila i nije ista, mislim da nije iskrena i komentarima ponižava neke ljude, mnogo se uzvezdila i ovo za Vladimira laže! Ja sam videla da se oni ljubakaju, ali meni to nije drugarski kao i flertovanje, a ona se povukla jer je on rekao da mu se sviđa Jovana - rekla je Ana.

Ja nemam potrebe da se ponašam loše porema nikome, samo sam se stabilizovala. ja sam otvorena prema svima, i dopuštam svakome da mi priđe, ali kroz boravakj vidimo da li nam neko odgovara! Ima ljudi sa kojima sada ne pričam a bili smo super, ja bih samo volela da mi ona kaže šta ja lažem? Ja sam ovde ušla u odnos sa nekim za koga sam se borila, i svađali smo se jer je on ćutao a meni je smetalo to! Ja smatram da ja Anu nmikada nisam uzela u negativan kontekst i nemam potrebu za tim, ako nemam nešto lepo da kažem ja ću da ćutim, ali ako ja tebe nerviram to mi je okej - rekla je Rialda.

Nakon igre, haos u Beloj kući je nastao oko podele nagrade. Prvo su se Filip Car i Aleksandra Nikolić izvređali zbog podele cigara, a onda isti haos je napravio i Toma Panić koji je bio razočaran u sve zadrugare.

Sanja Stanković i Anđelo Ranković su tokom Mićine igre istine iskoristili priliku da se osame u izolaciji. Njih dvoje su razgovarali, ali i uživali jedno u drugom jer su napokon bili sami.

Autor: N.B.