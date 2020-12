Došao da mu uputi saučešće.

Naš popularni pevač Darko Lazić danas ispraća svog oca Milana Lazića na večni počinak u svom rodnom Brestaču.

Milan je preminuo nakon komplikacija posle operacije smanjenja želuca kojoj se podvrgao.

Mnogobornojni prijatlji i članovi porodice okupili su se ispred Darkove kuće da odaju počast Milanu i upute saučešće porodici Lazić.

Osim Andreane Čekić, Aleksandre Prijović, Ace Živanovića i Joce Stefanovića, na sahranu je došao i naš legendarni pevač Ljuba Aličić.

Iako se pričalo da Ljuba i Darko nisu u dobrim odnosima, Aličić je odlučio da ispoštuje svog mlađeg kolegu i uputi mu podršku u ovim najtežim trenucima u životu.

Podsećamo, njih dvojica su svojevremeno zaratili zbog toga što je Ljuba, kako se pisalo, odbio da peva na krštenju Darkovog sina.

- Desilo se to da me je Ljuba razočarao baš tada kada mi se sin rodio. Inače, on je čovek kojeg sam ja poštovao od početka takmičenja. Uvek sam rado pevao njegove pesme i on je za mene jedna velika pevačina, legenda. Međutim, na stranu sve to, mislim da takvo ponašanje nije za njegove godine, njegovu karijeru, za njegovo ime. Jednostavno ne znam zbog čega je sada toliko sujetan. Ja ne razumem što on nije srećan što neko ima da ga zameni. Na mlađima svet ostaje, a ne na sujetnim matorcima. Pa i ja ću ostariti jednog dana, doći će mlađi - rekao je tada Darko za "Srpski telegraf", dok je Ljuba svom mlađem kolegi poručio da treba da se okane pića.

Autor: R.L.