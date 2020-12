Ispričala sve

U ovonedeljnom izdanju emisije Amidži šou, između ostalih, pevačica Goga Sekulić bila je gošća voditelja Ognjena Amidžića. Ona je otkrila sve o knjizi koju piše, ali i ispričala koliko joj znači što njen suprug Uroš ne voli da se bavi njenim poslom niti brine o tome šta se o njoj piše i priča.

- Počela sam davnih godina da pišem knjigu, moju neku životnu priču gde če biti svi, pomaže mi reditelj Dušan Jelić, radi se isto i jedna serija, kratka "Ona", gde ja uskačem u tu priču, ali knjiga kada bude bila, dolazim kod tebe. Pomešano je, moj život, ulica, karijera, mangupi, estrada i tako, par puta sam se naljutila na tebe što me nisi zvao u emisiju, ali dobar si - rekla je Goga, pa progovorila o tome što se sklonila otkako je dobila porodicu:

- Meni je bitno, mog partnera ne zanimaju portali, šta se pisalo, šta se piše, on je sportista, neki drugi život, ne zanima ga to. Prati, možda ga nešto i potrese, ali se ne daje to. Jedva sam ga nagovorila da se dete, ja i on slikamo zajedno za jednu novinu. Mnogo je bitno to kada nemate taj dodatan presing i kada ja kao majka, dete je prioritet, nemam više vremena da se provodim sa drugaricama, ovo, ono. Sa detetom uđeš u neke druge vode i prija mi taj život.

Autor: N.V.