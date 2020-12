Darko Lazić još ne može da dođe sebi zbog očeve smrti, kroz suze poručio: ''ZBOG ĆERKE I SINA MORAM DA SE BORIM!''

Zbog dece mora da ostane jak!

Pevača Darka Lazića je nedavno zadesila tragedija, on se još uvek nije oporavio od smrti oca Milana, a sada se oglasio iz Bosne i Hercegovine iz Mostara, pa sa suzama u očima poručio da ga je život naučio da se bori.

- Ovde je bajno. Uvek sam voleo da dođem u Mostar - rekao je pevač, a zatim se osvrnuo na to kako se oseća posle velikog emotivnog udarca.

- Život te uči da se boriš i što kažu “sve što te ne ubije, to te ojača”, a na neki način je tako. Ne smeš nikad u životu da padneš. I kad ti je najteže moraš da se boriš i da nastaviš dalje. Ono što je meni najbitnije, to su moja dva deteta, ćerka Lorena i sin Aleksej. To je moja najveća motivacija u životu, jer se za njih živi i za njih se bori - rekao je pevač i dodao:

- Ako padnem ja, padaju svi oni, a to ne sme nikad da se dogodi. Život je pun problema i neočekivanih stvari. Danas te ima, sutra te nema. Nema predaje, borbe kroz život mora da bude, imam prejake pesme u najavi, jedan je duet sa mojom kumom Andreanom Čekić, a drugi sa Anidom Ćušićem iz Mostara i zaista mi je velika čast - kaže Darko.

Podsetimo, Lazićev otac se 5. decembra podvrgao operaciji smanjenja želuca radi gubitka kilograma, ali je došlo do komplikacija nakon toga. Pevačev tata pao je u komu, iz koje se nije probudio, te je 13. decembra preminuo. Darkovoj majci Branki naročito je teško pao gubitak supruga.

Autor: M.K.