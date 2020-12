Bivša zadrugarka i voditeljka Ivana Šopić bila je gošća u našoj rubrici ,,Zadruga - sami protiv svih", te smo za nju pripremili nekoliko interesantnih klipova, a sigurno da će vas njeni komentari šokirati i nasmejati.

Prvi video - prilog koji je Ivana prokomentarisala bila je burna svađa Mine Vrbaški i Filipa Cara koja se desila pre nekoliko nedelja.

- Videla sam Minu koja se zaleće na Cara, meni je ovo isto kao sa Mensurom. Ona mi je uvek bila draga, ali joj ništa ne verujem, jer sam ja bila tamo kada je ona plakala za Tomovićem, mogla sam ruku da stavim da ga voli. Mislim da je sve deo njene taktike, da zavede sve muškarce. Car mi je simpatičan, ima negativne osobine, ali sve koje bi mu ja oprostila. Mislim da je sirovina, ali je dobar prijatelj. Najbolji je bio u varijanti sa Janjušem, on je sličan meni ili ja njemu kada se zaljubi, to su samo drame, svađe, umusavi se, mislim da je Mina po njega pogubna. Volela bih da se vrati Janjušu i da se zezaju.

Naredni video bio je kada je Marko Janjušević Janjuš komentarisao da li je Maja Marinković odradila sve plastične operacije, kako bi ličila na njegovu bivšu intimnu drugaricu Anu Korać.

- Plastičari rade po nekom šablonu, ne bih otišla da tražim mali nos, a da izgledam kao Grdana. Ja kada bih poželela da odradim nos, htela bih da bude što manji. Ne planiram, ali kada bih. Meni Maja izgleda, da kažem najzgodnija zadrugarka i sada je jako lepa. Drugo je to da li se slažem kako se ona ponaša. Mislim da je to njeno najjače oružje, može da kosi i vodu nosi, retko koji muškarac bi joj rekao ,,Ne". Da li je kopira ne znam, ali sam primetila i ja dosta sličnosti. Znaš kako, ona kada je ušla u Zadrugu, rekla mi je da ličimo, ja sam stavljala neke niti isto kod očiju, ali kažu mi da gubim totalni šmek. Podržava estetski zahvate, ali da se ulepšaju.

Odmah potom smo joj pustili razgovor Maje i Janjuša, kada se on prisetio afere sa Šopićevom iz Zadruge 3, zbog čega je Marinkovićeva ljubomorisala.

- Koliko su njemu devojke dale na značaju, on sa pravom sada misli da je frajer, jer smo mu mi dale na značaju. Istina je ovo što je rekao, ja sam priznala i što jeste i što nije tačno, da bi smirila tadašnjeg dečka da me ne bi napadao. Mene je sramota kada se ukuca moje ime Ivana Šopić i pored izađe njegovo.

Ivani smo pustili i prilog kada je bivša zadrugarka Ljiljana Stevanović Lili iznosila mišljenje o cimerkama, za koje je tvrdila da se bave najstarijim zanatom.

I za kraj, Ivani smo pustili prilog kada se Filip Car raspitivao o njoj, budući da je već izjavila da joj je simpatičan, želeli smo da čujemo dodatno šta misli o njemu.

- Ovaj priča koliko popijemo, ovaj da smo popili ceo Džek! Mislila sam da hoćeš da me pitaš koliko mogu da popijem. Ja sam se njemu dopala kao osoba, mnogi mi kažu da su me zavoleli preko TV-a, ali neki ne žele da kažu da je to tako, jer ih ja ne volim. Mene ne vole ljudi prema kojima sam bila loša! Alli prc, kada Ivana pokaže zube, ne možeš da mi napišeš da sam klempava ili glupa, ili da mi napišu da izgledam jeftino, vidi joj naušnice, ogrlicu. Ne sviđa mi se Filip, ali ima neku energiju, mislim da bih se tamo sa njim družila, nema glup pogled. Kada njega pogledaš, iako on izgleda kao životinja, nema prazan pogled.