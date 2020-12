RASTA U ZATVORU NAPAO ČUVARA?! Reper u ozbiljnom problemu, zbog lošeg vladanja sledi NOVA KAZNA

Sud će uskoro odlučivati o eventualnom produžetku pritvora.

Kako pišu beogradski mediji, reper Stefan Đurić Rasta napravio je karambol u zatvoru u ponedeljak uveče, kada se, navodno, pobio sa čuvarima! Kako se priča, on je danima van sebe jer više od tri meseca, koliko je u zatvoru, nije video ćerku Taru, pa je usred nervnog sloma počeo da viče i udara čuvare reda, koji su bili prinuđeni da mu ponovo stave lisice. Rasta se, kako se navodi, loše vlada otkako mu je pritvor produžen do prvog dana nove godine, a podsećanja radi - iza rešetaka završio je nakon što je policija kod njega u oktobru pronašla veću količinu narkotika.

- Rasta se sa ćerkom nije nijednom čuo, a kada je zatražio poziv, momentalno su ga odbili. Psihički sve teže podnosi razdvojenost od nje. Kada je završio razgovor s nadležnima i kada su mu uskratili poziv sa ćerkom, on je u hodniku napao čuvara i počeo da ga udara laktovima i šakama. Bilo je strašno! Zatvorsko obezbeđenje je odmah pritrčalo da pomogne kolegi, a kad su obuzdali Đurića, on je počeo da ih psuje. Vikao je: "Ne treba ja da trunem u zatvoru zbog marihuane! Napolju su robijaši koji ubijaju ljude, a svi su se okomili na mene zbog trave! Pustite me kod ćerke, ološi jedni" - priča izvor dobro upućen u dešavanja u Centralnom zatvoru u Beogradu.

Kako smo saznali, Rasta ponekad danima ne progovara, a takav je otkako mu je Viši sud u Beogradu 1. decembra produžio pritvor na još mesec dana.

- Stefan je u dogovoru s timom advokata uložio žalbu, koja je odbijena. Nije se nadao tome da će ovoliko dugo da bude u zatvoru i svakim danom pada u veću depresiju. Nikako nije smeo da napadne čuvare jer sada razmatraju da mu produže kaznu. Nisu mu poverovali ni kada je pričao da je marihuanu koristio za ličnu upotrebu, a kad neko nasrne na čuvare, upada u velike probleme - priča sagovornik i dodaje da bi za Rastu bilo kobno ako napravi još neki prekršaj jer je već opomenut za nedisciplinovano ponašanje:

- Rastu su posle tuče opomenuli, uz reči da mu je to poslednji prekršaj pred produžetak pritvora. Sud odlučuje o njegovom slučaju početkom januara, a kad se sve sabere, velike su šanse da mu se produži pritvor zbog lošeg vladanja.

Autor: D.T.