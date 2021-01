Voditelj "Svitanja" i "Infoklinike" je podelio šta mu je najteže palo u 2020. godini, ali i kako je uvek uspevao da bude optimista.

Čini se kao da je celom svetu želja da se 2020. godina više nikome ne ponovi. Svi su poželeli da sve loše ostane u njoj, a ima i onih koji misle da je ova godina bila zadatak za sve nas. To je slučaj i sa voditeljem televizije Pink Nemanjom Velikićem, koji je u novogodišnjem intervju za portal Pink.rs otkrio koliko ga je ova godina promenila, ali i kakve su mu želje za 2021.

Ono što je sigurno jeste da je 2020. godina po mnogo čemu bila drugačija. Koliko je cela situacija uticala na tebe i da li te je promenila?

- Imam utisak kao da je ova godina imala zadatak da nas nauči da malo zastanemo i shvatimo da nije moć u materijalnom za čim je cela planeta podivljala nego u prirodi i bazičnim ljudskim vrednostima. Zauvek ću biti prvi koji će da pokrene salve smeha u svakom društvu, da umanji svaki problem i smeje se naglas ali verujte mi, 2020. je čak i meni donela u pojedinim trenucima neraspoloženje, brigu, strah... Ne toliko za sebe, već za ljude koji me okružuju jer znam koliko su osetljivi. Neminovno ćemo svi bili pesimisti ili optimisti tek imati posledice pritiska i negativnih potisnutih osećanja u ovoj godini.

Čak i u ovo teško vreme, ti si bio neko ko je gledaoce televizije Pink budio sa osmehom na licu. Da li ti je nekada bilo teško da se smeješ, ali si jednostavno morao da budeš profesionalan i da svoj posao uradiš na najbolji mogući način?

- Hvala ako ste to zapazili. Kao dugogodišnjem voditelju informativnog programa, nemali broj puta sam bio u prilici da saopštavam strašne vesti, da brojim mrtve i poginule i saopštavam vesti koje su se ticale svakog od nas. Uz talenat i vežbu, naučite kako se ponašati u tim okolnostima. Ali ono što je u vama, samo je vama poznato. Nikada u životu neću zaboraviti emisiju kada sam morao da pišem a posle i čitam In memoriam za mog velikog prijatelja, prijatelja moje porodice i vrhunskog stručnjaka dr Milana Mileusnića koji je izgubio bitku sa koronom u junu. Ta knedla u grlu mi se uvek vraća kada i pomislim na njega. Bilo je teško i jednog jutra kada sam dolazeći na posao shvatio da sam možda zaražen koronavirusom. Tih dva sata programa bili su mi kao večnost. Prvo briga za sopstveno zdravlje a kasnije i još veća briga da nekoga ne zarazim od gostiju i kolega.

Da li ćeš u novu godinu poneti nešto pozitivno iz stare i šta je to?

- U svemu se trudim da pronađem razlog za pozitivan stav. Poneću činjenicu da su mi otac i majka zdravi, da su uspeli da se zaštite od ove nemani i da su mi najbliži prijatelji dobro. Da radim posao koji volim najviše na svetu i na televiziji koja je pokazala ne samo da je lider u proizvodnji programa i rejtingu već i korporacija koja brine o zaposlenima. Nikada neću zaboraviti ni proslavu 35-og rođendana na obali Crvenog mora u avgustu ove godine i tu emociju koju sam tada osetio.

Koje su ti želje za 2021. godinu?

- Oni koji me prate u emisiji “Infoklnika” dobro znaju da svaku emisiju završavam sa sada već čuvenim: zdravi bili! Kao čovek koji je najveći deo svog života i obrazovanja proveo radeći stvari u vezi sa medicinom davno sam naučio da je sve na ovom svetu džaba ako nemate Zdravlje. I to ne samo fizičko, organsko. Već i mentalno, pozitivan stav prema životu, ljudima, događajima. Želim nam više smeha, više malih stvari u kojima ćemo umeti da pronalazimo baš taj mali komad sreće koji će nam ulepšati dan. Da brinemo o voljenim bićima. Lično, na poslovnom planu ne bih ništa menjao. Radim na dva projekta koji su već utabanim stazama došli do srca publike, trajem a to je jedina merna jedinica kvaliteta.

Da li ćeš sebi i svojim bližnjima biti Deda Mraz?

- Obavezno! Nedavno je po televiziji krenula šala na moj račun kako svaki gost koji dođe mora da donese poklon za voditelja jer ih voditelj obožava. I nisu pogrešili (smeh). Ali više od toga, volim da poklanjam. To me čini srećnim i pokazuje znak zahvalnosti za sve što su u prethodnoj godini ti meni dragi ljudi doneli u život.

Koja je tvoja poruka za naše čitaoce na kraju ove i za narednu godinu?

- Samodisciplina je ključna reč da biste živeli smislenim i ispunjenim životom. Bez samodiscipline ne biste bili u stanju da odredite svoje ciljeve, organizujete vreme, komunicirate sa drugim ljudima, istrajete u teškim periodima, vodite računa o svom zdravlju i razmišljate na pozitivan način. Budite sebi najbolja verzija i ne očekujte da neko drugi bude mašinovođa vašeg voza. Zdravi bili!

Autor: Nemanja Vujčić