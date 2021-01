VELIKI HOROSKOP ZA 2021. GODINU! Evo šta vas očekuje i sa kojom velikom zvezdom delite horoskopski znak!

Saznajte šta vam zvezde poručuju.

Praznična euforija uveliko je obuzela celu planetu. Svi se raduju novom početku sa novom 2021. godinom. Nižu se planovi, želje i novogodišnje odluke, a mnogi baš ovo doba godine koriste kako bi "zavirili" među zvezde. Da li su vam planete u narednoj godini naklonjene? Da li je 2021. pravo vreme za velike promene? Šta to možete očekivati od sledeće godine, otkrivamo u velikom godišnjem horoskopu portala Pink.rs. Osim toga, otkrivamo i šta očekuje vaše omiljene zvezde, a moćićete da proverite i koja poznata ličnost deli isti horoskopski znak sa vama.

OVAN - ACO PEJOVIĆ/SENIDAH

Slobodnim ovnovima već prvi kvartal donosi lepe šanse i za zabavu, ali i za simpatična nova poznanstva – neka od njih će verovatno ostati samo na nivou avanture i pričica kojih se sa osmehom u uglu usana sećate, ali ima šanse da se pojedina pretvore i u dosta ozbiljne ljubavne veze, naročito tokom marta i aprila. Zauzeti ovnovi – sve do proleća emotivne veze i brakovi mogu obilovati neskladom i tenzijom. Centralni deo godine je čas u plus, čas u minus fazi, dok vam rasterećenje, stabilnost i mnogo bolja atmosfera u odnosu sa partnerom kreće od avgusta i septembra i traje do kraja godine.

Što se posla tiče, januar i februar mogu doneti teskobu, zahtevne i komplikovane poslovne situacije kao i finansijske brige. Na pravi način se pokrećete od marta i u aprilu, bolje ste energije i organizovaniji a ovo je i period u kojem vam se mogu otvoriti neočekivano dosta povoljne poslovne šanse.

Na zdravstvenom planu će sve biti u redu. Kraj januara može da vam donese probleme sa variranjem pritiska, dok vam februar donosi pojačanu nervozu i nesanicu. Jesen pojačava nervozu i dekoncentraciju, pa je neophodno da budete oprezni za volanom.

BIK - SAŠA MATIĆ/SEVERINA KOJIĆ

Prvih par meseci neće biti jednostavni zauzetim bikovima. Do tenzija i sukoba mišljenja će dosta često dolaziti i neki parovi u ovom periodu mogu se odlučiti i na prekid odnosa, i to na dosta buran način. Avgust i novembar takođe donose negativnosti i mogu biti okidači za nesigurnost, svađe, razmirice. Generalno gledano – i pored dobrih perioda koje ćete evidentno imati, ova godina vam donosi iskušenja u emotivnoj sferi i traži od vas da pronađete način da se partner i vi prilagodite jedno drugom. Moguća su mešanja drugih osoba u vaš odnos, bilo prijatelja i članova porodice, bilo nekih “sa strane”. Što se tiče slobodnih – ovo je godina koja će vam često davati prilike za flert i prolazne, kratkotrajne emotivne priče

Na poslovnom planu, proleće vam donosi poboljšanje poslovne komunikacije, pa ćete daleko lakše sklapati nove poslove kojih bi trebalo da bude na pretek. Tokom leta će vam konačno poći za rukom da realizujete posao u vezi sa jednom važnim projektom, ali će biti važno da ispoštujete zadate krajnje rokove. Tokom septembra i oktobra aktivira se vaše polje sektora privatnog biznisa, a u svemu će vam mnogo pomoći podrška jedne uticajne osobe.

Što se zdravlja tiče, početkom godine imaćete pojačanu nervozu, povremeno čak variranje pritiska, ali će sve biti u granicama normale. Druga polovina aprila i prva polovina maja protiče u znaku pada imuniteta, sklonosti ka infekcijama i oscilacijama hormona. Preko leta bi trebalo više da se krećete i da promenite režim ishrane.

BLIZANCI - NOVAK ĐOKOVIĆ/CECA RAŽNATOVIĆ

Zauzetim blizancima početak godine, sve do marta meseca – ne ide na ruku. Bilo da partner krije nešto od vas ili vi od njega, bilo da presirate ili neprijatno iznenađujete jedno drugo, suština je ista – odnosi su nestabilni i neki od njih mogu se u ovom periodu i prekinuti. Avgust, novembar i decembar takođe su meseci u kojima tenzije mogu biti pojačane a vi kao par na svojevrsnoj raskrsnici. Najslabija stavka u 2021. godini vam je komunikacija i iskrenost sa osobom sa kojom ste i ovo je nešto na čemu treba ozbiljno raditi. Što se slobodnih tiče – vama ova godina zaista daje nebrojeno mogućnosti za dešavanja na polju ljubavi. Što bi se reklo – svaki mesec, po jedna nova šansa za vas. Problem je samo u tome što će ova godina davati zaista puno mogućnosti, ali malo pravih prilika, malo onih trajnih ljubavnih ispunjenja koja su vam potrebna.

Što se tiče posla, godina počinje sa velikim brojem planeta u vašem solarnom devetom polju, koje se odnosi na saradnju sa inostranstvom, daleka putovanja i programe profesionalnog usavršavanja. To će biti glavne teme na samom početku godine, pa ćete vredno raditi na pripremama za početak rada na nečemu novom, za šta je neophodno da usavršite svoja znanja. Pa ipak, sredina januara zbog kvadrata Jupitera i Urana može vam doneti probleme pravne prirode ili spoljne prepreke u pogledu putovanja i samog polaganja ispita. Neke stvari tada mogu biti odložene. Ukoliko budete hteli da započnete nešto novo, takođe ćete se susresti sa odlaganjem i vanrednim spletom okolnosti.

Pad imuniteta će vas pratiti gotovo tokom čitavog prvog kvartala, ali će akcenat biti na psihosomatskim problemima. Anksioznost i napad panike vam se može povremeno desiti. Tokom proleća je neophodno da proverite očni i krvni pritisak, jer su moguća veća odstupanja. Kraj leta i jesen vam donose sklonost ka virusima, dok zima može da vam donese glavobolje.

RAK - JANKO TIPSAREVIĆ/MAJA BEROVIĆ

Smena starog i novog je evidentna a pošto su rakovi skloni da se drže starog, čak i kada shvataju da od toga više nema ništa – vaši “lomovi” umesto da budu brzi, razvuku se u nedogled... Veze koje su u suštini stabilne imaće napetu atmosferu početkom godine, tokom avgusta i novembra, ali ovo će samo doprineti da bolje razumete i prilagodite se jedno drugom. Slobodni će kroz prvi deo godine proći uglavnom kroz isto tako prolazne priče – neke će izgledati kao da mogu da potraju, ali će okolnosti od samog početka testirati ove odnose i pitanje je da li će opstati.

Na poslovnom planu, definitivno ćete odlučiti da načinite radikalan zaokret i prekinete saradnju sa nekim poslovnim partnerom. S druge strane, prva dva meseca vam donose zahteve za većim prilagođavanjem novim uslovima u radnom okruženju, bilo da je reč o novim rukovodiocima ili novim tehnikama rada. Zastoj u obimu posla će, na sreću, biti privremen, tako da ćete moći relativno brzo krajem marta da pokrenete posao.

Što se zdravlja tiče, neophodno je da promenite životne navike i da se više krećete. Kraj proleća i leto vam donose dobro zdravlje, tako da ćete biti otporni na viruse. Jesen vam donosi pojačanu alergiju i osetljivost grla.

LAV - SAŠA KOVAČEVIĆ/MILICA PAVLOVIĆ

Jedan broj brakova i veza će prestati da postoji u ovoj godini jer će svo nezadovoljstvo koje ste do sada gurali pod tepih izaći. Izazovni periodi za vaše odnose su sam početak godine, jun, jul i novembar. Ako želite da opstanete kao par, moraćete da prihvatite veći teret odgovornosti i da shvatite da morate da se prilagodite. S druge strane gledano – jedan veliki broj veza u ovoj će godini “porasti” i pretvoriti se u zajednički život ili brak. Što se slobodnih tiče, za vas je ovo godina u kojoj odrastate po pitanjima ljubavi.

Zanimljiva konstelacija početkom godine upućuje vam izazov u tom smislu da se prilagodite novonastaloj situaciji i radite pod izmenjenim uslovima rada. Takođe, bićete u situaciji da se u januaru i februaru prilagodite upotrebi nove tehnologije ili novim metodama rada i to vam neće pasti lako. Kraj januara i polovina februara vam donose poteškoće što se tiče poslovne saradnje, pa se lako može desiti da sa nekim poslovnim partnerom prekinete saradnju. Na sreću, ubrzo ćete krajem marta započeti novu saradnju, kada vas očekuje potpisivanje ugovora i početak saradnje sa inostranstvom. Uspeh kroz trgovinu i uvoz.

Pad imuniteta i podložnost virusima pojavljuju se u prva dva i po meseca ove godine. U drugoj polovini marta i tokom aprila i maja vraća vam se životna energija. Promenite navike što se tiče ishrane. Tokom leta su moguća variranja pritiska i bolovi u leđima. Jesen i zima donose vam stabilizaciju.

DEVICA - DINO MERLIN/ALEKSANDRA PRIJOVIĆ

Ova godina će veći fokus baciti na poslovne nego na emotivne teme. Ipak, to ne znači da ćete ostati bez dešavanja u ovoj sferi. Prolećni meseci čak mogu onima koji su u dužim vezama doneti potrebu za dubljim vezivanjem, brakom ili stvaranjem porodice. Slobodne Device neće ostati bez zanimljivih dešavanja. Već tokom februara i marta postoji potencijal za interesantnu pričicu, mada je pitanje da li će ona uspeti da preraste okvire simpatične i burne, ali kratkotrajne avanture. I maj i avgust su interesantni za ljubav, mada su novembar i decembar baš u vašem “fazonu” i mogu vas zbližiti sa osobom koju već neko vreme poznajete.

Početak godine je odličan za nov poslovni početak, posebno ako želite da započnete privatni biznis u okviru uslužnih delatnosti. U tome ćete naići na podršku okoline, a neko od vaših prijatelja će vam predložiti saradnju i da udružite napore. Problem u vezi s planovima za inostranstvo možete rešiti krajem februara i tokom marta i aprila, kada ćete ostvariti prve značajne rezultate. Od marta ćete se kretati uzlaznom putanjom, pa vas očekuje poseban uspeh na sastancima i tokom pregovora sa poslovnim partnerima. Odlične rezultate će postići device koje rade u zdravstvu, kao i na inovativnim projektima.

Što se zdravlja tiče, sam početak godine donosi vam psihosomatske probleme, pre svega, anksioznost. Potrudite se da radite vežbe i da izmenite navike, a posebno sklonost ka negativnim analizama. To vas može začas uvesti u stanje panike. Prva dva meseca su dosta napeta i stresna. Mart, april i maj zahtevaju promenu načina života. Neophodno je da se čuvate alergija i neproverenih lekova ili terapija. Tokom čitave godine povremeno možete imati problem sa stomakom i nervoznim crevima.

VAGA - DARKO LAZIĆ/NATAŠA BEKVALAC

Vagama Saturn i Jupiter ulaze u polje ljubavi, zabave i dece, pa verujem da će biti interesantnih situacija koje će vam ispuniti 2021. godinu. Ukoliko ste par koji želi prinove, to je super – samo navalite na posao! Ukoliko želite da se zaljubite, ako ste slobodni naravno – to je odlično takođe! Vage će biti raspoložene da malo švrljaju, da malo flertuju, pa im se možda “omakne” i po koja interesantna avanturica. Što se slobodnih tiče – pred vama je jedna izuzetno aktivna ljubavna godina. Sigurno je da će biti mnogo prilika za avanturu, flert, za pričice koje će nekako brzo proći kroz vaš život, ali će vam doneti uzbuđenje i zanimljivost.

Na poslovnom planu, moguće su velike oscilacije i nestabilni uslovi poslovanja, kao i neočekivani izdaci. Zato je neophodno da obazrivo rukujete novcem. Ovo se takođe odnosi na prepreke i poteškoće prilikom naplate, zato dobro proverite u ovom periodu neke osobe s kojima sarađujete. U danima oko 12. februara možete sklopiti važan sporazum, a to vam donosi konjunkcija Venere, Jupitera i retrogradnog Merkura.

Što se zdravlja tiče, problem početkom godine se odnosi na psihosomatske probleme u vidu pojačane nervoze i nesanice, kao i nervoze stomaka. Pad imuniteta i osećaj pada energije može vas pratiti sve do polovine marta. Nakon toga, energija će vam se vratiti i vi ćete se tokom aprila i maja osećati dobro. Leto vam ponovo donosi pad energije, pa je neophodno da promenite način života. Jesen i kraj zime donose nervozu.

ŠKORPIJA - ACA LUKAS/ANA IVANOVIĆ

Saturn i Jupiter su tokom narednih godinu dana zajednički aktivni u vašem polju doma i porodice, što je sa jedne strane super lepo, a sa druge super teško. Super je lepo zato što će se mnogi parovi odlučiti za početak zajedničkog života, zato što će ulagati u stambeni prostor, možda kupiti nekretninu. Teško je zato što porodični odnosi neće biti baš uvek slatki, zato što neki brakovi mogu popucati očas posla i zato što će postojati osobe koje će pokušavati da “kroje” i uređuju život vama i partneru. Odličan period vam je april – jun i tada pokušajte da ispravljate sve ono što ste pokvarili eventualno i da uživate sa dragim vam bićem. Slobodni – taj prolećni period je stvarno odličan da se ozbiljno zaljubite i vežete.

U narednu godinu ulazimo s posebnom konstelacijom koja donosi napetost između oprečnih principa. Mars i Uran u Biku s jedne strane i veliki broj planeta u Vodoliji donose vam problem u javnim nastupima i prezentacijama. Stvari tu neće ići prema vašim očekivanjima, tako da su mogući problemi i u radu s nekim klijentima koji mogu uložiti reklamacije. Ukoliko u prva dva meseca budete imali neke sastanke, naići ćete na teške pregovarače, a sve sporazume ćete uspevati da postignete, ali uz mnogo poteškoća.

Samo je početak godine obojen ne baš veselim bojama kada je vaše zdravlje u pitanju. Bićete dosta umorni i preosetljivi, pod stresom. U ostatku 2021. godine ste uglavnom u svojoj, pravoj energiji.

STRELAC - KRISTIJAN GOLUBOVIĆ/JELENA KOSTOV

Ovo jeste godina ljubavi za slobodne strelčeve, ali to ne znači da će svaka strelica koju odapnete odmah pogoditi svoj cilj. Imaćete vi i svojih promašaja u 2021. godini, ali ćete na njih brzo zaboraviti onda kada se pojavi osoba koja je prava za vas. Moguće je da već u januar ulazite u nadi da ste takvu osobu pronašli, ali će vam događaji relativno brzo pokazati da ste se previše zaleteli. Vrlo sličan vam je i februar i u suštini, tek od aprila pojavljuju se prve, za pojedine strelčeve – prave ljubavne šanse. U ovoj godini je potrebno da naučite da, kada je ljubav u pitanju – nije zlato sve što sija. Što se tiče zauzetih – komunikacija sa partnerom će povremeno predstavljati pravi izazov za vas i činiće da vam se svakodnevica malo, malo pa zatalasa.

Na poslovnom planu, veoma dinamična godina je pred vama, a posebno se izdvajaju sam početak i kraj godine. Godina počinje velikom napetošću između planeta, nepovoljnim aspektom između Marsa i Saturna, što će se u vašem slučaju odnositi na komunikaciju sa poslovnim partnerima i saradnicima, trgovinu, uvoz, izvoz, saobraćaj i putovanja. Mnoge planove ćete morati da promenite i da se strpite i radite u izmenjenom režimu. Uprkos takvom početku, stvari će se već od polovine februara u velikoj meri normalizovati.

U ovoj ćete godini biti skloni povredama i padovima imuniteta, najpre zbog toga što ćete se previše trošiti a nedovoljno odmarati, a potrebno je da budete i oprezniji u saobraćaju.

JARAC - MILOŠ BIKOVIĆ/DRAGANA MIRKOVIĆ

U 2021. godini jarčevi koji su u vezama moraće da se čuvaju svih tajni i tajnica, jer one mogu biti razlog za probleme, pa čak i prekide odnosa. Oni koji su u bračnim zajednicama – pomenute stvari ne bi trebale da vam prave problem, ali će zato on dolaziti sa druge strane – iz sektora finansija koje će s vremena na vreme biti pravi izvor rasprava između partnera i vas. Što se tiče slobodnih Jarčeva – januar, a naročito februar zaista može doneti jednu interesantnu osobu u vaš život. Još jedna lepa šansa one koji su spremni da se zaljube jeste od aprila do juna i poslednja dva meseca u godini. Zauzeti uče da se mudrošću i strpljenjem postiže više nego raspravama, a slobodni – da je ponekad potrebno svesno staviti roze naočare na nos.

Veliki broj planeta prelati u vaše solarno polje novca, tako da će početkom godine biti akcenat na nekom novcu, najverovatnije nekom dugu. Trebalo bi da vam to bude vraćeno, mada sa zakašnjenjem. Veliki broj planeta u Vodoliji među kojima i Venera u konjunkciji s Jupiterom, omogućiće vam rad na nekom velikom projektu. Taj posao vam kasnije tokom godine može doneti dosta novca. Ovaj period, a posebno sredina februara, doneće vam i neka pravna rešenja ili dobitke kroz pravna rešenja.

Slabiji imunitet će biti karakteristika ove godine. U svakom slučaju, preko zime bi trebalo da se pričuvate sklonosti ka povredama. Možete imati reumu ili problem u vratnom delu kičme. Otuda će u ovim periodima doći do vrtoglavice ili glavobolja.

VODOLIJA - ĐANI/TEODORA DŽEHVEROVIĆ

Recite “dobro došli” Saturnu i Jupiteru u vašem znaku i spremite se na godinu u kojoj ćete rasti i odrastati. Bilo da ste u braku ili u vezi – sa svojim partnerima se nećete baš najbolje razumeti u 2021. godini. Smetaće vam njihova komplikovanost i promenljivost, a oni će vas smatrati suviše zahtevnima i teškima. U suštini, vi u ovoj godini morate da se naučite strpljenju i predanosti kada su partnerstva u pitanju, da shvatite da je ponekad potrebno da pustite drugu stranu da bude u pravu. Da, znamo da ste vi uvek u pravu, ali eto – neki put popustite. Što se slobodnih tiče – ovo je godina za mnogobrojna nova poznanstva, i naravno – ljubavne šanse. Tih šansi će biti od samog početka godine, ali su najstabilnije one koje vam dolaze tokom avgusta i u poslednjem tromesečju godine.

Što se tiče posla, sam početak godine vam donosi povećan obim rada i jasno zadate rokove. Glavni izazov je kako ćete to da postignete tako što ćete to raditi sami. Najbolje bi bilo da radite isključivo prema prioritetima. Uspeha ćete imati u radu s klijentima i u pregovorima oko proširenja dosadašnjeg delokruga. Jedno je izvesno, februar će vam svakako doneti nešto bitno novo budući da će sredinom meseca čak šest planeta boraviti u vašem znaku. Konjunkcija retrogradnog Merkura, Venere i Jupitera će vam doneti potpisivanje nekog ugovora ili aneksa ugovora. Takođe, mogli biste da obnovite saradnju sa nekim ranijim saradnikom.

Onoliko koliko vi budete obraćali pažnju na potrebe svog organizma – isti će vam uzvraćati. Neophodan vam je odmor, dobar san, fizička aktivnost i pravilna ishrana. Samo ste sredinom proleća osetljivi.

RIBE - MILOŠ TEODOSIĆ/LUNA ĐOGANI

Došlo je vreme da se pozabavite svojim unutrašnjim svetom, da ćete imati osećaj da se stvari dešavaju mimo vaše volje i da nemate uticaj na okolnosti. Takođe, mnoge tajne – bilo partnerove ili vaše mogu izaći na svetlost dana, što ne znači automatski da će to doneti nešto loše, naprotiv. Možete osetiti olakšanje zato što su neke situacije konačno čiste i daju vam priliku da definišete svoj odnos. Slobodne ribe – imate velike mogućnosti da uđete u tajne priče, što u početku može izgledati kao zaista zanimljivo i inspirativno, ali vam može doneti i razočarenje kasnije. Ceo prvi deo 2021. godine je “opasna zona” baš za ovakva dešavanja i tek drugi deo godine je povoljan za prave i trajne priče.

Na poslovnom planu, Napeta atmosfera početkom godine vama donosi mogućnost teških pregovora ili odlaganja nekog posla s inostranstvom. Neko od kolega gradi rivalski odnos s vama i može pokušati da vas zavadi sa nadređenima. To je zamka koje bi trebalo da se čuvate. Ukoliko imate neki pravni spor ili nerešeno pitanje, u svemu tome se može desiti neka zakulisna radnja. Budite obazrivi, januar i februar vam donose čak šest planeta u vašem dvanaestom polju. To znači da će biti jedino izvesno da će sve biti vrlo neizvesno.

Početak godine vam donosi pojačan stres i nervozu – potrebno vam je više fizičkih aktivnosti i odmora. Ovo je period kada vam i imunitet može biti slabiji nego inače. Ostatak 2021. godine je solidan.

Autor: R.L.