O profesionalnim, ali i privatnim izazovima pred sam kraj 2020. godine razgovarali smo sa Predragom Sarapom, voditeljem "Novog jutra" na TV Pink.

Bliži se kraj 2020. godine... Šta je u proteklih dvanaest meseci na vas lično ostavilo najjači utisak?

Godina je defintivino bila u znaku koronavirusa. Ako do kraja godine uspem da se izvučem, da ne dobijem koronu, onda će za mene biti dobra u tom slučaju! Za mnoge druge nije - imali smo te stravične posledice u svakoj sferi života, tako da se nadam da to neće biti jedino što ćemo da sumiramo, da li smo ili nismo imali koronu... Da će Nova godina biti bolja, da ćemo izbeći ovaj ozbiljan zdravstveni, pa i svaki drugi stres po sve nas. Nije ovo bila redovna godina, kao da smo bili u nekom ratu, vanrednom stanju...

Koliko je bilo teško svakodnevno, u više navrata, izveštavati o nimalo lepim stvarima u ovoj godini, koje se tiču pandemije?

To nam je posao, jednostavno. Najgore je ako se naviknemo na takve stvari, kada nam to postane svakodnevnica i nekako nomalno, da ljudi obolevaju, gube svoje bitke... Kad je bilo desetoro zaraženih, sećate se, bili smo šokirani koliko ih ima... Kada je prvi preminuo, svi smo bili u šoku. Sada ceo svet sumira rezultate sa ovim virusom, a sada na ovu vakcinu svi gledamo kao na spas.

Šta se vama lično lepo desilo u 2020.?

To što nisam dobio koronu (smeh)! Iskren da budem, gotovo i da nema - sve je neka rutina. Što se posla tiče, držali smo rejting, što nam je najvažnije, nismo pali. Turbulencije su uvek prisutne u poslu, ali čovek uvek mora da održi tempo. Imali smo dobre rezultate kada su u pitanju ostali emiteri... A bilo je i nekih tema koje su bile zabavnije od ove korone. Nadam se da ćemo imati bolju sliku i bolje rezultate u sledećoj godini.

Kako vi, inače, privatno slavite Novu godinu?

Ako ćete iskreno, ja Novu godinu prespavljujem! Ne dočekam ni ponoć, ne pada mi na pamet! I ovu sam planirao da prespavam, nadam se da ću uspeti u tome (smeh).

Da li u vašem domu uoči praznika praktikujete darivanje? Ko je tu kome Deda Mraz?

To smo prevazišli odavno. Dete uzme pare sebi za poklon, kupi samo šta hoće, ja naravno sebi ne kupim ništa niti šta dobijem... Dobro, dobijem neke čarape, eto! A i to je dovoljno, jer ni to ne očekujem (smeh). Skroman sam, ne očekujem poklone, nisam u tom fazonu.

Šta biste u Novoj godini poželeli vašim koleginicama, sa kojima vodite "Novo jutro"?

Najviše zdravlja, ljubavi, sreće... Da imaju para više nego što su imale do sada i da ih slušaju momci ili muževi, šta koja ima! Hajde da se završi ova godina, da budemo zdravi i živi, da se kroz tu vakcinaciju "iščupamo" iz ovog zla, pa da živimo kao neki ljudi, u redovnim prilikama. Samo da iz ove godine izađemo zdravi i normalni!

Šta biste kod sebe voleli da promenite u 2021.?

- Sebe! Koga drugog, nego sebe?! Uvek treba raditi na sebi, tu uvek ima posla. Promenio bih u Novoj godini od srca sebe, samog sebi! A ostale ne bih menjao uopšte, nek budu kakvi god hoće.

Rekli ste da nećete dočekati ponoć, a ukoliko se to ipak bude desilo, uz koju pesmu biste ušli u 2021.?

Bila bi to ona:"Nek me svi zaborave"... Bar za tu noć, zbog epidemioloških mera!

