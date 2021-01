'PRE SAM BOŽIĆNE PRAZNIKE SLAVIO U PUNOJ KUĆI, A SAD ZA TRPEZOM SEDIMO SAMO MAJKA I JA' Milan Milošević otvorio vrata svog doma na Badnje veče, pa se prisetio ranijih Božića: Ništa više nije kao nekad, sve mi to nedostaje (FOTO)

Popularno TV lice pokazalo je kako ove godine izgledaju božićni praznici u njegovom domu.

Voditelj rijaliti programa ''Zadruga'' Milan Milošević za Pink.rs otvorio je vrata svog doma na Badnje veče i pokazao u kakvoj atmosferi sa svojom majkom Rajkom obeležava praznik. On je pokazao posnu trpezu koju su pripremili, a sa ogromnom nostalgijom prisetio se i kako se nekada u njegovoj porodici obeležavao najradosniji hrišćanski praznik Božić.

- Božić je najradosniji praznik i već nakon novogodišnje noći počnju pripreme u vidu nabavke za bozićnu trpezu i sve ostalo što po običajima praktikujemo na taj sveti praznik. Božić se nekada u mojoj porodici slavio u punoj kući ukućana, ali eto sada se svelo da za trpezom sedimo samo majka i ja, ali sve je to život i neke stvari ne možemo promeniti. Sećam se da je skoro svake godine Božić bio prepun snega, a nekada su toliki smetovi bili da se ujutro zorom ranilo i čistio put do kuće, da bi mogao položajnik da dođe, a temperature su bile toliko niske da je često i pečeno prase smrzavalo. Nije više ništa kao nekada i ma koliko živeli oskudno i u nemiru zbog raznih okolnosti u kući, moram priznati da mi nedostaje ono vreme i trenuci koje sam provodio tada, kako sa najmilijima, tako i sa komšijama. Sve mi to nedostaje - kaže Milan za naš portal i dodaje:

- Retko se menja trpeza za božićne praznike i uvek se majka trudila da bude bogato i da ima svega, počevši od raznih suhomesnatih proizvoda, nekada domaćih, a danas kupovnih, pa preko gibanice, raznih sireva, salata, supe, sarme, pečenja, kolača, a svemu tome prethodilo je iznošenje česnice za sto i traženje parice, gde sam se do sada pokazao kao veliki srećnik, što očekujem i ove godine da se desi. Svim citaocima mog omiljenog portala Pink.rs želim srećne i mirne božićne praznike. Mir Boziji, Hristos se rodi - poručio je Milošević za Pink.rs.

Autor: M.K.