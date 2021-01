'DOKTORI, MAJSTORI! SPASILI STE ME!' Nenad Jezdić otvorio dušu o borbi sa koronom, imao je jaku upalu pluća temperatura ga je lomila danima, a ovo je njegova priča!

Zadivljen je odvažnošću i hrabrošću medicinskih radnika.

Glumac Nenad Jezdić početkom decembra vodio je bitku sa opakim korona virusom, zbog čega je jedno vreme proveo i u bolničkoj postelji, budući da je imao visoku temperaturu i upalu pluća.

On je sada progovorio o svojoj borbi, a nije propustio priliku da izrazi zahvalnost doktorima i medicinskom osoblju, koji su mu pomogli da iz svoje bitke izađe kao pobednik.

- Osećam se bolje, i posle preležanog virusa mogu samo da zaključim da je on i dalje svima nama užasna nepoznanica. Želim da napomenem da sam zadivljen odvažnošću i hrabrošću ljudi koji imaju posla sa pacijentima. Pacijent je jedan i usmeren sam na sebe, a tu su servirke, medicinske sestre, medicinsko osoblje, primarijusi... Ljudi koji svako jutro uđu u svaku sobu, svako jutro prate parametre svih bolesnika i u svakom tom kontaktu sebe izlažu ogromnom riziku. Skidam kapu svima sa kojima sam komunicirao! Od doktorke Marine Adžić i zaposlenih u kovid ambulanti u Zemunu, pa do doktora Peđe Savića, doktora Vladimira Đukića, Vlade Pešića i svih angažovanih ljudi u bolnici Dr Dragiša Mišović, a nemoguće mi je da ih sve poimence navedem. Opet je to minimalno što mogu kao čovek koji im se divi i koji im je zahvalan da uradim. Hvala vam, doktori majstori - rekao je Jezdić i dodao:

- Čini mi se da je veoma destruktivna psihoza koja se stvara oko virusa. Stalno se nude terapije, rešenja, “ovo briše koronu”, “taj i taj je imao ove simptome”, “ta i ta osoba ima takvu upalu pluća i u toj je bolnici”... Postoji i nešto što treba da bude svojevrsna intima u bolesti. Ko sam i ja da pričam o koroni? Treba ljudima dozvoliti da ostanu dostojanstveni i u svojoj bolesti, a nekako smo svi mi s insistiranjem na priči o tome zanemarili činjenicu da čovek treba da ostane dostojanstven i kad mu je najteže i kada boluje.

Autor: M.K.