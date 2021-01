Modna dizajnerka čije toalete nose slavne svetske zvezve otkrila je kako je doživela 2020. godinu, čemu se nada u sledećoj i šta se sve promenilo u njenoj porodici tokom prethodnih meseci.

Modna kreatorka Melina Džinović (38) strpljivo i pažljivo je gradila svoj put, nikada ne „mašući” u javnosti svojim ambicijama, niti planovima vezanim za karijeru. Otkako je osnovala svoj modni brend, njen put uspeha bio je popločan zlatnim zvezdanim pločama imenima najpoznatijih svetskih dama u njenim toaletama. Ni tada nije previše pričala o postignućima, te bi se za suprugu muzičke zvezde Harisa Džinovića moglo reći da je skromna. Ona se s tom konstatacijom ne slaže i tvrdi da ni u jednom segmentu nije skromna, već da svoj posao, ma koliko on dobar bio, smatra sekundarnom životnom pričom. Majka Đine i Kana poštuje modne velikane, poput Iva Sen-Lorana i Aleksandra Mekvina, koji su kreirali za dame koje vole da budu primećene.

– Sada dizajniraju za masu koja voli da izgleda isto. Kako volim da izgledam ja, tako želim i da moje kreacije izgledaju, i to moje klijentkinje prepoznaju i vole. Na ovom fotografisanju nosila sam ono što bih sama obukla za doček Nove godine, koja uključuje glamurozni izgled. Veoma mi prija da budem doterana – kaže za Story lepa Melina koja je znalački i sa uživanjem pozirala za potrebe novogodišnjeg modnog editorijala.

Čemu vas je naučila 2020. godina?

- Ova godina me je naučila da se sve može promeniti preko noći, da se može biti veoma srećan u nekim drugim uslovima, vodeći jednostavniji život, bez putovanja i pogodnosti na koje smo svi navikli. Nisam pala u depresiju niti sam sve doživela tragično. Dok je god porodica dobra i srećna, to je najbitnije jer je ona srž svega. To mi je ova godina potvrdila, a naučila me strpljenju, miru i da ne budem aktivna koliko sam navikla.

U 2020. imali ste dosta novosti i na privatnom i na poslovnom planu.

- Za mene je počela u poslovnom smislu fantastično, s tri moje haljine na zabavama povodom dodele Oskara, među kojima je i „Venity Fair“ parti. Mislila sam da će 2020. biti godina najvećeg uspeha mog brenda, budući da do sada moje haljine nisu prikazane na toj prestižnoj holivudskoj žurki. No, desila se pandemija i zbog toga nismo lansirali kolekciju u septembru već planiramo na proleće da to uradimo. Ionako su se trendovi do sada prebrzo smenjivali, što je meni smetalo. Nadam se da će modna scena u svetu to uvideti, trendovi ne bi trebalo da se toliko brzo menjaju.

Ponovo smo videli mnoge svetske zvezde u vašim haljinama, ali i pored toga ostajete s obe noge na zemlji.

- Svetske zvezde u mojim haljinama ne mogu da menjaju moju ličnost. Koliko god moj brend bio uspešan, to je moj posao. Kada sam uspešna u profesiji, mnogo sam srećnija. Iako nisam skromna ni u čemu, ne može sekundarna stvar u mom životu da me menja kao ličnost. Možda to može da se desi nekom ko je mlađi, meni ne.

Dokle ste stigli s opremanjem nove kuće?

- Bez obzira na sve naslove koji prate našu kuću koja se gradi dve godine, ne volim da to komentarišem. Sve što normalni ljudi rade koji prave sebi novi dom, radimo i mi.

Da li se nov prostor dopada svima u porodici?

- Svima se dopada jer smo pravili mesto za sebe i najbolje što možemo, mislim da ćemo biti veoma srećni tamo.

Nastupi muzičkih zvezda su utihnuli, kakve su aktivnosti vašeg supruga?

- Hariju se život promenio jer više nije na nastupima, sve aktivnosti je okrenuo ka porodici i kući. Ostao je hladne glave i smiren, prihvatio situaciju kakva jeste. Ali to je očekivano od čoveka s njegovim iskustvom. Nedostaje druženje, koncerti, ali on je optimista, sigurni smo da će se sve vratiti na svoje.

Koliko se, od kada kreirate, promenio vaš modni senzibilitet, kao poslednjih 10 meseci?

- Nisam žena koja je u stanju da bude kežual, volim glamur i da sam doterana. Za vreme izolacije sam se još više sređivala, nisam odustajala od svog modnog stila koji uključuje haljine i visoke potpetice, nisam nosila trenerke. Žene se sada, čini mi se, više okreću glamuru. To je i moja potreba. U martu, kada planiramo novu kolekciju, verujem da će se proslave i zabave vratiti.

Da li i dalje Harisa najradije pitate za mišljenje kada pripremate neki novi poslovni potez?

- Sa suprugom pričam o svemu, od poslovnih poteza, preko lajsni do menija za večeru. Nema tema koje su isključene. Ne znam s kim bih pre pričala o tome nego s čovekom koji mi je životni oslonac i s kojim sam sve napravila proteklih 18 godina. Smatram ga najboljim savetnikom i ostali smo svih ovih godina u takvom bliskom odnosu.

Kako su se vaši naslednici snašli u novom poretku nastave?

- Naša deca su velika, Đina ima 17, a Kan 16 godina. S njima nismo imali nikakav problem. Sami se po tom pitanju snalaze i nisu se žalili. Imati odraslu decu u ovoj situaciji se pokazalo kao velika prednost - rekla je Melina za Story.

Autor: M.K.