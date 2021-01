SEDMA SILA ISTERALA SVE NA ČISTAC! Ivana Marinković u suzama ispričala svoju TEŠKU ŽIVOTNU priču, od koje se ledi krv u žilama! Čorba okrenuo ploču, pa JAVNO PONIZIO Maju za crnim stolom, a onda je Janjuš dodao SO NA RANU!

Turbulentna noć u "Zadruzi!"

Subota veče u "Zadruzi 4" vreme je kad sedma sila uzima stvari u svoje ruke i potpuno razoruža učesnike, što je bio slučaj i prethodne večeri. Naime, zadrugari se posebno pribojavaju njihovih pitanja, jer su uvek potkrepljena dokazima, te ne mogu da vrdaju.

Noć je počela turbulentno, uz bolnu životnu ispovest Ivane Marinković, koja je dugo izbegavala na ovu temu. Međutim, kada je novinar portala Pink.rs obelodanio detalje intervjua njenog ujaka, ona nije mogla da ostane imuna, pa, iako je odbijala na početku večeri, kasnije je odlučila da progovori o svemu.

Da, navela me je samu nekim postupcima da u tim trenucima kad ni mama, ni niko nije bio pored mene, da sa mlađim bratom odem, jer sam se osećala odvratno, bio je neki momenat gde su rekli nešto najodvratnije, što može da se kaže jednoj devojci od 19. godina, tada sam otišla kod maminih, pa sam tu bila nekih par meseci, a brat je bio sa očuhom i njegovom majkom. Bilo mi je teško, jer nisam imala nikoga oko sebe. Povlačila sam se u sebe, bila sam u svojoj sobi, sa bratom koji je sve to morao da gleda, koji je 10 godina mlađi od mene, sve to je morao da gleda, mene je to najviše bolelo od svega, mama u tim momentima nije bila tu, kao ni moj otac - objasnila je Ivana.

Odmah nakon, na red je došla i veza, koja je izazvala lavinu reakcija, Maje Marinković i Milana Jankovića Čorba. Najpre se Čorba ograđivao od svega što se desilo, govorio kako se stidi zajedničkih eksplicitnih scena i kako ne vidi budućnost sa Marinkovićevom, na šta su svi odreagovali, ali ne i ona, zbog čega su zadrugari dodatno posumnjali da se radi o inatu sa njene strane.

Ipak, ona je ustala i demantovala njihova nagađanja, pa naglasila da uživa u novom odnosu i da je bivši ljubavnik, Marko Janjušević Janjuš više ne zanima.

Međutim, Marko Đedović je otkrio nepoznati detalj, kada je Maja plakala samo nekoliko minuta pre početka emisije, jadajući se da više nije sigurna u sve što je uradila.

Mnogi su se javljali i komentarisali ovu temu, ali su nekako svi čekali da čuju šta i šta sam Janjuš ima da kaže povodom novonastale situacije:

Biću realan, sve što je Maja izlagala do sad, je laž. Maja je dotakla dno, ne zna da je najomraženija osoba u kući. Znamo svi ko je napolju i kako se ponašala. Hoće da izazove od mene reakciju, ali neće uspeti. Taj osmeh je iritantan. To nema veze sa životom. Nema predstavu o životu, ni razumevanja. Meni ne može da napakosti, i dalje ide iz laži u laž. Nikada neće imati dečka! Ona je u meni videla sve što nikada nije videla, niti će videti! Može ona da se kezi, ali ja nikada ne bih bio sa njom više! Nju očigledno to zanima. Tek će da bude na dnu kad izađe! - rekao je Marko.

Čorbu boli ona stvar. Ona nema gde, trpeće najgore stvari samo ne bi li dokazala da je njoj lepo i da je srećna. To je poremećen mozak. Svaki muškarac će je iskorišćavati. Treba da rodi dete, ali to će biti jako teško, ići će iz greške u grešku! Meni nije krivo, nego se jadno osećam kad vidim sa kim sam pokušao i pojeo tanjir nečega...sramota me tih stvari zbog sebe - dodao je Janjuš.

Trougao koji čine Sanja Stanković, Jovana Tomić Matora i Anđelo Ranković i dalje ne može da se raščivija i nikome nije jasno šta se zapravo dešava. Sanja i Anđelo uspeli su da uplove u mirnu luku, pa iako nisu u vezi trenutno, situacija je stabilna i oni ponovo komuniciraju na prijateljskom nivou, uz mogućnost da nekada nastave započetu ljubavnu vezu.

Mi smo pričali da ima nade, ali za napolje, jer sam napravio haos u Zadruzi - rekao je Anđelo.

Ipak, u sve je bila umešana i Nataša Radan, koja je "optužena" za glavni razlog čestih nesuglasica Sanje i Anđela, pa je i ona imala svoje izlaganje na ovu temu:

Iskreno meni se ovo smučilo, i ako je neko sa nekim dobar dva dana odma se menja svaki odnos, i svako je tu za svakoga! Ja smatram da sam ja najiskrenija, jer ja ništa nisam spletkarila, i on je meni bio na prvom mestu, ali kada sam videla da je nervozan saslušala sam ga, a to sam rekla i Mini. Rekla mi je i Matora kako se oseća, i ja sam joj sutradan rekla kako sam njemu sve prenela, i spomenula mi je to sa njegoivom majkom i oni su razugovarali, i ništa drugo nisam čula. Ja najmanje vremena provodim sa Erminoim,a tih dana sam bila sa Anđelom i tada nisam imala sa kim da pričam o njemu, i ja nju ne spominjem sa Đoletom, sem kada neko dođe pa je spomene. ja sam znala na čemu sam sa Anđelom, nećemo biti zajedno, ali provodimo vreme i ne bih dozvolila da prolazim kroz isto, jer kada su me napadali zbog prepiski, ona je stao na njihovu stranu i napao je mene sa vsima njimazajedno - rekla je Nataša.

Sinoć nije imala kud, te je Miljana Kulić napokon dala najiskrenije mišljenje po pitanju prisnog odnosa Ane Bulatović i Lazara Čolića Zole. Da podsetimo, oni su bili na korak do ozvaničenja veze, dok zadrugarka nije priznala da se ona protivi tome u rijalitiju, te da će Čolić, ukoliko je zaista zainteresovan, morati da sačeka da izađu.

Miljana, sa druge strane, nije predvidela blistavu budućnost potencijalnom paru:

Što se tiče njih, kažaću ti da mi je Ane kod hotela bilo žao, sa kojom god da je on meni je sve jedno, ja prema njemu nemam emocije, i ja sam pričala i sve suprotno radila. Ali, nakon poslednje kiretaže, kada su mi njegovi rekli šta je sve pričao ja sam videla neke stvari, i on me ne zenaima. Nema potrebe da se neka devojka ustručava, jer ja im se neću popeti na kičmu, evo sada svi znate da se ja nikome nisam popela, a on i Ana me ne zanimaju ona mi je rijaliti koleginica, ako je bio loš sa mnom, ne mora da znači da će sa tom nekom drugom i vrata su im otvorena. Čula sam da neko zove Miljana danas, i videla sam da me Ana spominje, jer možda ona misli da ja imam neke emocije, jer mi niko ne veruje, i ja sam joj prišla ui rekla da nema potrebe da se ustručava. On je danas iz nje izvukao sve najgore, tako je radio i sa mnom i u toj situaciji mi ej bilao žao nje, jer sam videla sebe, ali ja sam tada bila slepa i da me iskorišćava i da se igra, ali hvala Bogu ja sam se njega oslobodila! - rekla je Miljana.

Zerina Hećo je zadrugarka poznata po svom britkom jeziku, koja ne preza da kaže u lice svakome šta misli. Ali posebno ima pik na Vladimira Tomovića, sa kojim je započela vezu, ali ju je on onda ponizio za crnim stolom i rekao da on nikada ne bi mogao biti sa njim. Mnogi misle da je upravo to razlog zbog čega Zerina neprestano traži priliku da provocira Tomovića:

Ne, živim ovde, komentarišem, to mi je i posao, kako oni kažu. Ima ovde dosta ljudi, ali mi je on interesantan, zbog njegovog načinja bitisanja u rijalitiju. Nema to nikakve veze sa našim odnosom. Ja skačem na njega svaki put kad on nešto kaže, zato što vidim šta on radi, ali evo, ja ću prestati kada Tomović bude vodio monopol nad ovim ljudima. Ljudi znaju moje reakcije kada je imam emocije prema muškarcu, pa mi nije jasno zbog čega mi je postavljeno ovo pitanje - rekla je Zerina.

Ne bih ja ovu temu analizirao, kad god je bilo nešto negativno da se navede, navodila je mene. Ja sam uvek njoj govorio ,,Hvala lepo", jer ne želim sukob. Neosporno je da sam ja za nju šok terapija za izlazak iz rijaliti kome. Kad god ja nešto kažem, ona ustaje iz kome. Ako joj se rijaliti sveo da komentariše mene, okej, nemam ništa protiv. Prljava usta ne mogu da upraljaju čist obraz i moralnu osobu. Da sebe srozava ovde i u ležećem položaju, konstantno ih prlja prljavim rečima - rekao je Tomović.

Nakon polemisanja o burnom odnosu Mine Vrbaški i Filipa Cara, Aleksandra Nikolić odlučila je da se suoči sa bivšim dečkom i jasno mu stavi do znanja da sa njom ne može da se igra. Naglasila je da misli kako je zadrugar opsednut Minom i da ne veruje u njegove emocije:

Ne mogu da ti pričam gluposti Filipe, u kakvim smo odnosima, ja sam rekla kako se osećam sad, šta i kako i tako dalje... Đedović je rekao da je tvoj i moj odnos mnogo zdraviji, da si ti opsednut sa njom! Nemoj da me praviš debilom, ponašaš se kao degenerik i dete od 15. godina, stalno imaš potrebu da mi govoriš da ne znam šta sam rekla! Kako me nerviraš! - ispričala je Aleksandra

