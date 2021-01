CECINA ĆERKA IŠLA NA ČASOVE GLUME KOD MIKE ALEKSIĆA! Anastasija Ražnatović rešila da progovori, ovo je NJENA PRIČA! Šokirana je onim što se desilo!

Ovo ju je potreslo.

Kao bomba odjeknula je vest da je ugledni scenarista, režiser i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić silovao Milenu Radulović kada je bila maloletna. Ova vest potresla je čitavu domaću javnost, a tim povodom se oglasila i ćerka Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović.

Pevačica je istakla da je zgrožena, i da je ona kao dete pohađala tu školu.

- Kao neko ko je kao dete kratko pohađao tu školu, malo je reći da sam užasnuta i zgranuta. Podrška hrabroj Mileni i svim devojkama koje su prolazile kroz ovu golgotu - napisala je Anastasija.

Podestimo, Milena Radulović je u potresnom intervjuu istakla da je imala 17 godina kada ju je on silovao.

- Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se - rekla je Milena Radulović pa dodala:

- Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu nedeljno, išli u pozorište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra deca. U grupi se propagirala religija, časovi su počinjali molitvom „Oče naš”, devojčice su dolazile u suknjama, dečaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili: „Pa, dobro, on jeste surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode”. Postojala su jasna pravila - kaže Milena Radulović za Blic.

