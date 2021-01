Vrlo brzo je shvatio da ovakav tip nastave nije za njega.

Nakon šokantnog, potresnog svedočenja glumice Milene Radulović, koja je posle mnogo godina zajedno sa još 5 glumica prijavila prijavila učitelja glume Miroslava Miku Aleksića za silovanje, digla se ogromna prašina u domaćoj javnosti. Milenin korak ohrabrio je i njenu koleginicu Ivu Ilinčić, koja je takođe prijavila Antića za seksualno uznemiravanje.

Sve se to, prema navodima, dešavalo u poznatoj školi glume u samom centru Beograda. Aleksićevu školu pohađali su brojni danas poznati i popularni glumci, voditelji i deca javnih ličnosti, i mnogi od njih su saglasni u jednom - da i danas imaju brojne traume od učitelja i njegovih nastavnih metoda, koje su u domaćoj javnosti okarakterisane kao monstruozne.

Takozvane "Mikine zapovesti", kontinuirane psovke i vređanje dece, kao i Mikino: "Marš na umivanje!" zgrozile su javnost, nakon što su na društvenim mrežama postali viralni stari snimci s nastave u pomenutoj školi. Istu je svojevremeno pohađao i novinar Pinka Milan Raonić - u školu glume Mike Aleksića došao je sa samo šest godina, a istu napustio već posle godinu dana zbog toga što je, kako kaže, učitelj bio prestrog. O tome kako je izgledala nastava govorio je za "Nacionalni dnevnik" TV Pink.

Kada nešto zgrešiš ili, eto, na primer, ne napišeš domaći, onda te tako pred našom grupom polaznika malo izvređa, na neki način spusti i kaže:"Ajde sad na umivanje". To je bio svojevrsan odlazak u ćošak. Bilo je suza... - prisetio se Raonić.

Loša iskustva imale su brojne javne ličnosti, koje su svoje utiske prethodnih dana delile s medijima i pratiocima na društvenim mrežama.

- Volela sam druženje nas polaznika, ali moram priznati da se nikada nisam osećala sasvim prijatno na časovima, jer sam uvek bila meta njegovih grubih verbalnih opaski. Mnogo godina kasnije, Miroslav Aleksić je i dalje neko čijeg se ponašanja sećam kao mentalnog nasilja - prisetila se Branka Katić, čija je ispovest o danima u školi glume samo jedna u nizu.

Podsećamo, vlasniku škole glume u Beogradu Miroslavu Miki Aleksiću (68) krivičnom prijavom koju je policija podnela Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv njega, na teret se stavlja čak osam silovanja i sedam nedozvoljenih polnih radnji! On se sumnjiči da je navedena krivična dela počinio od 2008. do prošle godine i to nad šest oštećenih. Posle saslušanja, on je sproveden u Centralni zatvor, gde će provesti 30 dana, koliko mu je određen pritvor.

