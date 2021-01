SKANDAL! Pink.rs u posedu prepiski: Maja je varala Jovicu sa POZNATIM I CENJENIM SRPSKIM HIRURGOM pre Zadruge! Slala mu je eksplicitne fotke, on joj je pružao sve!

Skrivala je od Jovice ovu aferu i viđala se sa njim krišom, Putniković je pred početak 'Zadruge 4' počeo da sumnja u njenu vernost!

Maja Marković je postala poznata široj javnosti kada se 6. septembra prošle godine uselila na velelepno imanje u Šimanovcima i započela život kao učesnica četvrte sezone najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima "Zadruge". Nekoliko dana pre nego što će ući u rijaliti, o Maji se pisalo u domaćim medijima i predstavljena je kao verenica bivšeg zadrugara Jovice Putnikovića.

Njih dvoje su delovali kao skladan par, Jovica je pružio svojoj verenici podršku, a malo ko je očekivao da će ona, posle samo nekoliko nedelja, postati bliska sa Alenom Hadrovićem. Iako su je zbog toga osuđivali, pogotovo pošto je Jovica imao tešku saobraćajnu nesreću koju je jedva preživeo, Maja nije previše marila pa su pali prvi poljupci sa Alenom i njih dvoje su i dalje u vezi. Međutim, ovo nije prvi put da je Maja prevarila Jovicu, jer je to činila i mnogo pre nego što je ušla u Zadrugu!

Naime, Pink.rs je došao u posed prepiski između Maje i jednog poznatog, uglednog i cenjenog hirurga (ime poznato redakciji) sa kojim je imala aferu! U pitanju je doktor koji radi u državnoj ustanovi, ali ima i privatnu praksu, a koji je veoma cenjen u zdravstvu zbog uspeha koje je postigao.

Kako se može videti po prepiskama do kojih smo došli, oni su se mesecima unazad viđali, a već u aprilu prošle godine, on je znao da će Maja ući u Zadrugu, te je hteo da je za to i "opremi". Kao zahvalnost, Maja mu je čak i slala eksplicitne fotke. Ona ga je i pozivala da dođe kod nje dok Jovica i njen sin nisu bili tu, te svog tadašnjeg verenika nazivala "mamlazom".

Maja je sa ovim poznatim doktorom imala aferu mesecima, a samo nekoliko dana pred njen ulazak u Zadrugu, njih dvoje su se dopisivali, te mu je ona tada rekla koliko će joj faliti. Doktor joj je na to odgovorio da će i ona njemu nedostajati, te joj poručio da mora da ostane što duže jer ima cilj, a kada izađe, obećao joj je da će od nje napraviti zvezdu. Takođe, on je tražio od Maje da po izlasku iz Zadruge ostavi Jovicu, sa čim se ona složila i istakla kako je Putniković već počeo da sumnja. Na kraju, doktor joj je poručio da će, čim izađe, njen sin Andrija, ona i on zajedno otputovati.

Autor: N.V.