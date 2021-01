Svojim roditeljima neizmerno je zahvalan na svemu onome što danas jeste.

7. aprila navršiće se tačno tri godine otkako je popularnog pevača Bojana Vaskovića, frontmena Leksington benda, napustio otac koji je, inače, više od dvadeset godina bio u invalidskim kolicima, a nepokretan je ostao tokom rata u Sarajevu, gde su živeli. Iako je prošlo određeno vreme, tuga za ocem i dalje ne jenjava, ali brojne uspomene na njega i zajedničke lepe trenutke ne blede.

- Bili smo vezani zaista mnogo i mislim da je otac ključna figura u odrastanju muškogdeteta. Naravno, i on i majka su zajedno nekako nas podizali, ali konkretno sam bio vezan za njega, obzirom na to da su me zanimale slične stvari koje su zanimale i njega. On mi je tu bio maksimalna podrška, imao je neku divnu energiju i to ne mogu da zaboravim. Sve ovo što sam ja danas možda najvećim delom je uloga njegova i uloga majke - istakao je Bojan u emisiji "Premijera".

Bojan je danas ponosni otac dvoje dece - četvorogodišnje Anđeline i Mihajla, koji je nedavno napunio prvu godinu života. Otkako je postao otac mnogo toga se promenilo - maksimalno je posvećen deci i ništa mu ne pada teško.

- Nekako, svakodnevica se svakako promeni, ali u svemu tome čovek uživa. I ta ljubav koju deca nadomeste, ma koliko bilo teško kada su deca mala – ima tu i nespavanja isvega... Ipak, deca sve to nadomeste i, nekako, brzo porastu.

Najveća podrška mu je svakako Aleksandra, lepa supruga sa diplomom doktorke. Ipak, osim znanja iz ove oblasti, poseduje i talenat za muziku, zbog čega je Bojan već duže vreme savetuje da uplovi i u njegove, muzičke vode.

- Ona je jako talentovana i već godinama ja njoj pričam:“Mogla bi malo da radiš natome, da se čisto usudiš da kreneš“. Jako verujem u njen talenat, kad god miotpeva nešto ja se naježim.

