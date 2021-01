'Preležao sam koronu, ali i dalje pazim' Marinko Rokvić nakon operacije ima razloga da bude srećan: Evo šta će se slaviti u njegovom domu

Divno!

Pevač Marinko Rokvić operisan je početkom novembra prošle godine, a njegov sin Nikola Rokvić je tada otkrio da je pevač operisao cistu i da je njegovo stanje dobro. Marinko se sada oporavlja kod kuće, a ima i veliki razlog za slavlje.

- Danas ću proslaviti dva datuma, pošto mi je i rođendan i 36. godišnjica braka - rekao je Marinko, pa dodao da će slavlje zbog koronavirusa biti u krugu porodice.

- Iako je meni danas važan dan, unuci će biti glavni, naravno, kao i uvek - dodao je kroz osmeh Rokvić, pa se dotakao i svog zdravstvenog stanja.

- Oporavljam se, dobro sam. Do proleća ću opet biti onaj stari, u formi. Treba vremena za to, ali ne treniram fudbal. Znam da ne bi trebalo da imam teže fizičke napore, ne moraju to lekari da mi savetuju, pazim se - rekao je Marinko.

On je otkrio i da je njegova supruga Slavica bila više uplašena za njegovo zdravstveno stanje.

- Slavica se baš bila uplašila, ali dobro, sve je prošlo. Lepo me neguje i pazi, ugađa mi. Pošto sam ja preležao koronu, trebalo bi da budem malo opušteniji, ali ipak se i dalje pazim. Ne viđam se ni sa kim, fali svima to druženje. Ponekad odem sa drugarima na ručak, ali valjda će ovo proći uskoro - rekao je Rokvić.

Autor: N.V.