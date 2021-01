'Majka me je rodila u štali, ne znam ni dan rođenja' Zorica Marković je imala turbulentan život, a sada je progovorila o detinjstvu! Evo zašto je otac uperio pušku u nju!

Pevačica Zorica Marković iza sebe ima veoma turbulentatn život, a ona je sada progovorila o svom detinjstvu i otkrila da je u jednom periodu otac hteo da je ubije.

- Imam četvoro braće i sestara. U trenutku kada je moja majka bila trudna sa mnom i moja 20 godina starija sestra bila je trudna. To je tada bila sramota! Razmišljali su o abortusu... Majka me je ipak rodila, u štali. Sedam dana nisu znali šta će sa mnom. Ne znam ni kada sam se rodila! U krštenici mi piše 9. jun, a mama mi je rekla da sam rođena 31. maja. Nasmejem se kada me neko pita šta sam u horoskopu. Odgovorim im da sam vodopad! - priča Zorica.

Kako kaže, bila je neželjeno dete, i zbog toga čak ne zna ni kada je tačno rođena.

- U mojoj porodici svi su imali neki zadatak. Moj je bio da čuvam 50 ovaca i 10 krava. U zapadnoj Srbiji žene su jake. Tako je i moja mama bila stub kuće, u kojoj je živelo 11 ljudi. Iako je bila niska i sitna, bila je jača od tri muškarca. Ona i otac su imali skladan brak. Bila sam neželjeno dete. Rođena sam u štali i sedam dana nisu znali šta će sa mnom. Zato ne znam kada sam se rodila, neki kažu 9. juna, a neki 31. maja.

U porodici je nastao haos jer je otac bio izričito protiv njenog braka. Čak je išao u policiju kada se Zorica udala i kazao da će ih ubiti oboje!

- Sa 17 godina sam se udala, a 18 sam imala kada sam rodila sina Dejana. Milan i ja smo opstali u braku pet godina. On mi je bio prvi muškarac u životu. Iskreno sam ga volela, a varao me je sa konobaricama i koleginicama. Ja sa svekrvom vadim krompir i čuvam dete, a on je*e sa strane! Više puta sam ga uhvatila u prevari. U kuhinji restorana gde smo pevali zatekla sam ga na gomili sa konobaricom. Išutirala sam mu harmoniku, dugmići su leteli na sve strane. Podnela sam zahtev za razvod i otišla od njega. Prvom mužu sam poklonila sve što sam imala samo da bi otišao iz mog života!

Posle razvoda Zorica se vratila svojoj porodici, ali tamo nije bila dobrodošla. Otac je uperio pušku u nju! Da se brat nije isprečio između oca i nje, ko zna šta bi se desilo:

- Posle razvoda otišla sam kod roditelja, otac nije hteo ni da me pogleda. Preko maminog ramena uperio je lovačku pušku u mene! Brat Milan me je odbranio. Stao je ispred tate i rekao mu: "Pucaj na mene, nju nemoj da diraš." Možda bi i pucao da brat nije stao u moju zaštitu. Osramotila sam ga jer sam prva žena u familiji koja se razvela. Majka i braća su me razumeli, ali otac nije. Bio je strog. Donekle sam ga razumela jer je bio u pravu za mnoge stvari. Nekoliko godina kasnije, svi smo se šalili na račun te situacije...

Autor: N.V.