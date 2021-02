Nije se predavala!

Danas je Svetski dan borbe protiv raka kojim treba da se podigne svest o toj opakoj bolesti i značaju prevencije, rane dijagnoze i lečenja. Rak ubije više ljudi od HIV-a/side, malarije i tuberkuloze zajedno, a stručnjaci ističu da više od trećine slučajeva može da bude sprečeno, a trećina izlečena ranim otkrivanjem i tretiranjem.

Mnoge poznate ličnosti javno su govorile o svojim borbama sa opakom bolešću, a pevačica Nada Obrić s punim pravom nazvana je žena heroj. Pevačica je čak četiri puta uspela da pobedi opaku bolest od koje se umire. Bivša učesnica „Zadruge“ je prvi put 1999. godine imala rak grlića materice, a četiri godine kasnije je dobila karcinom kože. 2019. godine Nada je operisala rak bešike, koji se vratio prošlog leta, te je usledila još jedna operacija i brojne hemioterapije. U tim trenucima mnogi su je odbacili. O borbi za život, pevačica je iskreno govorila.

Predvidela bolest

- Predosetila sam da sam bolesna. Te kobne 1999. godine, za vreme bombardovanja, otišla sam u prodavnicu nameštaja da kupim dve foteljice da ih stavim u spavaću sobu kako bi, ako se razbolim, oni koji mi dođu u posetu mogli tu da sednu. Onda sam otišla u Nemačku i uhvatim sebe na kasi da plaćam tri pidžame koje sam kupila, razmišljajući da mi trebaju pamučne pidžame u bolnici. Dok sam to plaćala, shvatim da nešto nije u redu i kažem tadašnjem suprugu da moramo odmah u Beograd jer sam jako bolesna - prisetila se Nada.

Pevačica je objasnila kako je utvrdila da ima rak materice iako nije imala simptome.

- S mužem i decom sam otišla kod ginekologa. Odmah po doktorovoj faci sam videla da nešto ozbiljno nije u redu. Kad su stigli rezultati biopsije, lekar me pozove i kaže: „Nale, kako si?“ Prekinem ga: „Imam rak?“ On se izleti: „Ko ti je javio?“ Posle sam operisana, a tokom intervencije srce mi je stalo na stolu, pa su morali da me reanimiraju.

Obrićeva je dodala da joj je najteže u životu bilo kad je išla na zračenje.

- To mi je bilo najtraumatičnije iskustvo u životu. Suzdržavala sam se dugo i pukla. Kao dve česme da su odvrnute, suze su tekle u potocima. Doktorka sa onkologije me je tešila, čak je i plakala sa mnom. To je bio najgori period u mom životu - iskrena je Nada.

Četiri godine kasnije pevačica je po drugi put prošla kroz istu agoniju.

Opomena života

- Posle nekog vremena ponovo sam osetila da nešto sa mnom nije u redu. Odem kod doktora da mi pogleda mladež i on odmah kaže: „Ovo je karcinom. Mora da se skine odmah danas. Hitno je, sekunde su u pitanju.“ S bolešću se ne treba igrati. Treba sve završiti na vreme. To su ozbiljne situacije. Život je u pitanju. I ako dođemo u situaciju da nas život opomene i uspemo sve to da prebrodimo kao što sam ja, i dalje treba voditi računa. Svi moraju da nađu vremena za svoje zdravlje - poručuje Obrićeva.

Pevačica je nedavno otkrila da je četvrti put pobedila rak, budući da je dva puta vodila borbu sa rakom bešike, iako su joj davali samo dva meseca života.

- Ovo mi je treći rak. Sada je bilo jezivo, upitno i mnogo teško. Bila sam skoro na kontrolama i kontrole kažu da sam totalno izlečena, nema veće pobede i nagrade. Imam dvoje unučića za koje živim. Moj unuk kaže da je on moj život i to je smisao života. Nije bilo lako, ali psiha je čudo! Ja to ne znam sebi da objasnim. Rečeno mi je da mi je ostalo 2-3 meseca života. Negde duboko u sebi sam znala to meni ne može da se desi. Bilo je teško, ali ja sam to prevazilazila. Kao da sam znala. Treba slušati svoj organizam, on ti precizno kaže. Shvatam svoju ulogu u ovome. Ništa nije završeno dok se ne završi! Ovo je moj novi život! Svaki sekund je veliki i svaki dan je novi dan. Svaki dan se dogodi nešto lepo, samo morate želeti to da vidite - otkrila je Nada u ''Premijera - Vikend specijalu''.

