NE ZNA GDE BIJE! Jovanu pesme podsetile na BIVŠU LJUBAV, slomila se u sitne komada i briznula u PLAČ! (VIDEO)

Teško joj je.

Jovana Ljubisavljević je pre nedelju dana javno raskinula sa svojim dotadašnjim dečkom Lukom u emisiji radio "Amnezija", a sinoć se na žurki smuvala sa Stefanom Karićem.

Izgleda da je Jovanu tek jutros stiglo šta je uradila, pošto je briznula u plač kada su je pogodili stihovi balada koje je Veliki šef pustio zadrugarima tokom buđenja.

Misica se potpuno slomila kada je čula pesmu "Život unazad", koju izvodi grupa In vivo, a potpuno ju je dotukla pesma "Ne zovi me (kad budeš sama)", koju izvodi Tropiko bend. Utehu joj je pružila Monika Horvat, ali ni to joj nije pomoglo.

Autor: M. P.