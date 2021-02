'ŽABICE' IH NAMUČILE: Zadrugari se susreli sa još jednim teškim izazovom, a ovog puta je on BRILJIRAO! (VIDEO)

Bilo je napeto!

U toku večerašnje "Izazovizije" usledila je i peta igra za petnaest veličanstvenih. Naime, muškarci se tokom celog ljubavnog izazova bore, kako njihove lepše polovine ne bi ispaštale. One su do sada imale dosta neprilika, a kakve kazne ih čekaju, ostaje da saznamo u nastavku.

Nakon što su saznali da će njihova naredna igra biti žabice, Alen Hadrović, Jovan Cvijetić Cvele, Bora Santana, Fran Pujas i Milan Janković Čorba su bili prva petorka koja se susrela sa izazovom.

Imate žabice koje će da iskaču, vi treba da ih vratite na mesto - rekla je Dušica.

Alen je bio prvi koji je okušao svoju sreću, a on je pokazao neverovatnu brzinu prilikom udaranja. On je na samom kraju postigao rezultat od čak 97, s tim što je Alen jednu vratio rukom, tako da je imao 96 na kraju. Nakon njega, Čorba je imao prilikud a se pokaže, a na prve zvuke muzike, on se ondah bacio na posao. Njegov krajnji rezultat bio je 110.

Fran je bio naredni takmičar, a on je postigao rezultat od 112. nakon njega, Bora je okušao svoju sreću, a on je imao 94. Cvele je bio poslednji koji je imao tu čast da zatvori prvi krug runde, a on se pokazao sa rezultatu od 71.

Kenan Tahirović, Stefan Karić, Vladimir Tomović, Lazar Čolić Zola i Nenad Lazić Neca, bili su naredna petorka koja se pokazala na delu, a prvi među njima bio je i Kenan sa 54 boda.

Nakon njega, Neca je uz pomoć Dragana Marinkovića Mace pokazao svoje sposobnosti, te je na kraju završio sa čak 52. Lazar Čolić Zola je bio naredni zadrugar koji se pokušavao snaći sa "Žabicama" a on je završio sa rezultatom od čak 85, dok je Tomović imao 68. Poslednji u ovoj grupi je bio Stefan 58 poena.

Filip Car, Danijel Višić, Mišel Gvozdenović, Kristijan Golubović i Marko Janjušević Janjuš su bili poslenja grupa koja se takmičila, a prvi među njima bio je Car, koji je imao 86 bodova, a nakon njega je Danijel bio naredni zadrugar koji je imao prilike da se oproba u izazovu sa 58.

Naredni zadrugar koji se takmičio bio je Janjuš koji je imao 41 udarac dok je Mišel imao 63 boda. Za kraj, Kristijan je imao 42.

Autor: D.B.