ŽELI JOŠ JEDNO DETE! Mirka Vasiljević priznala zašto želi četvrtu bebu, pa otkrila u čemu joj je Vujadin najveća podrška kada su van Srbije!

Pričala i o svadbi!

Glumica Mirka Vasiljević je otkrila da je navikla na česte selidbe sa nevenčanim suprugom Vujadinom Savićem i troje dece. Glumica je s partnerom i naslednicima tokom pandemije boravila na Kipru, a kako kaže, dok su van Srbije, Vujadin i ona su usmereni samo na dom. To ju je podstaklo da razmišlja o prinovi, a kako deluje, i uz majčinstvo s lakoćom obavlja svakodnevne obaveze.

- Fokusiramo se na manje planove, jer je nezgodno planirati u ovoj situaciji. Mislim, ako smo svi zdravi, ostalo ćemo lako rešiti - kaže Mirka, i kroz osmeh se osvrće na temu svadbe.

- Što se tiče svadbe, Vujadin je predvodnik, onaj koji više to forsira i želi. Naravno da i ja želim, ali nekako komplikovanije sve to vidim nego on, kao i svaka žena. Nadam se da će se obaviti i svadba, volimo srpske običaje i tradiciju, već gotovo 12 godina smo zajedno i mislim da bi bilo lepo da se i to desi. Zaslužuju i roditelji, bake i deke da budu sa nama u tom momentu - priča glumica, koja priznaje da bi volela i četvrto dete, a potajno priželjkuje devojčicu:

- Volela bih da dobijemo još jedno dete, radovala bih se da bude devojčica, mada to ne može da se planira. Da ćerka malo smanji fudbalsku loptu i muške igre, da imam partnera za ženske igrice. Malo sam i zaboravila kako je imati bebu. Moj najmlađi sin uskoro puni sedam godina, sad shvatam kad stariji kažu da su zaboravili kako je to bilo, drugarice dobijaju decu, pa su me vratile u taj period.

Mirka kaže kako joj u inostranstvu nije teško da sama vodi računa o mališanima, kao i da tada veliku pomoć pronalazi u Vujadinu.

- Kada sam u Srbiji, podršku i pomoć imam od porodice, za koju sam jako vezana. U takvim smo odnosima da jedni druge ne moramo ništa da pitamo, nego nam se po pogledu i energiji vidi da li je potrebna pomoć. Svi smo tu da jedni drugima priskočimo. Tu je i Vujadinova porodica, s kojom imam odličan odnos, na njih isto mogu da se oslonim. Mislim da je i za decu zdravo da rastu uz bake, deke i ostalu familiju, jer oni su tu da im sve čine i da ih razmaze, a mi roditelji da ih vaspitamo. Kada sam u inostranstvu, onda sam s Vujadinom sama sa decom, ali tu je drugačiji ritam i tempo života. U inostranstvu sam njegova supruga i imam više obaveza oko kućnih poslova, sve se vrti oko Vujadinovih profesionalnih obaveza. U Srbiji sam ćerka, sestra, glumica, majka, prijateljica... Tako da u inostranstvu nije problem da funkcionišem sama, sve radimo s uživanjem i Vujadin i ja. Tu nismo svoj na svome i držimo našu malu bazu, da sve funkcioniše kako treba. Tu smo 24 časa usmereni jedni na druge - priča glumica, i objašnjava da je jako disciplinovana što se pandemije tiče.

- Vrlo sam poslušna i štreber sam od malih nogu i negde volim da ono što mi se kaže i ono što je najbezbednije sprovodim u delo. Od organizacije života pa do pravila funkcionisanja. Od kad je počela korona, uticala je na moj život u privatnom i u poslovnom smislu jer se javio neki nemir, nešto što je nepoznanica za sve. Želja da svi ljudi oko mene budu bezbedni, dobro i zdravi. Baš zbog svega što sam navela vrlo sam poslušna što se tiče funkcionisanja u ovoj situaciji i negde sam sebi rekla da će to proći i da verujem i nadam se da smo blizu tom svetlu na kraju tunela. Sve mere mi jesu padale teško jer sam morala da reorganizujem život u skladu s njima, ali nisam padala u očaj niti sam to gledala kao problem. Možda su mi naše česte selidbe i privikavanja na novo pomogli u tome da gledam na ovo kao na nešto trenutno, jer su nama selidbe trenutne, dok se ne vratimo u Srbiju - kaže lepa glumica.

Mirka otkriva da su na Kipru pooštrene mere opreza tokom pandemije korone, te da su van doma mogli da ostaju svega tri sata:

- Na Kipru je sve zatvoreno, iz kuće se izlazi pomoću SMS poruka, ukoliko dobijete odobrenje. Svega tri sata smete da budete napolju, sve je zatvoreno osim najneophodnijih objekata kao što su apoteke i prodavnice. U Srbiji je opet bolje za funkcionisanje - zaključila je ona.

Autor: N.V.