Bivši zadrugar Stefan Šebez bio je ovonedeljni gost u rubrici ,,Zadruga - Sami protiv svih" u kojoj je prokomentarisao dešavanja sa velelepnog imanja. Kako je bio učesnik Zadruge 4, sa svežim informacijama, prokomentarisao je odnose o kojima bruji ceo region.

Prvi video-prilog koji je Šebez prokomentarisao jeste njegov sukob sa Nikolom Đorđevićem, zbog Dragane Mitrović.

- Popilo se noćas mama, klasika. To je bilo sa Nikolom, zbog Dragane, nešto je u prolazu dobacio, on nije ništa loše mislio, u početku me je nervirao i kao da sam ga čekao da mi stane na žulj, Dečko je upitao kako je Dragana, ja sam skočio na njega, tada sam malo više popio, popričao sam ja sa njim, bespotrebna moja reakcija, ja nemam ništa protiv njega. Bio sam iskren, emocije su i dalje tu i jedina devojka prema kojoj sam imao emocije je bila Dragana, sve ostalo je bila zaj*bancija.