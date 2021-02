InstaTARGET: Nikola Đorđević progovorio o svim TAJNAMA iz Zadruge: Otkrio sve o AFERI Tare i Ša, pa obelodio sve o GEJ CIMERIMA iz Bele kuće! (VIDEO)

Bivši zadrugar Nikola Đorđević bio je ovonedeljni gost u rubrici ,,InstaTARGER", te je bez dlake na jeziku odgovarao na pitanja sa zvaničnog Instagram profila Pink.rs.

Šta misli o Tari i Ša, da li su zajedno?

Da li misliš da je ok i pošteno postupila Jovana što je raskinuča sa Lukom kad tu već nema emocija?

- Ja sam joj rekao, da joj to zameram, što nije raskinula sa Lukom čim je osetila to. Davala mu je lažnu nadu. Bilo je par komentara u kući, pre nego što je ušao Karić, nju su podigli, pa pričaju da se osećala ugroženo i da je zbog toga ušla u priču sa Karićem.

Da li si bio kod Sanje?

- Ne znam po čemu sam bacio koske, ali to je verovatno za Danijela, ali to ste vi videli, ja nisam, nisam čuo šta je pričao, sve šta je pričao, on je pričao o sebi... On je ponavljao drugi razred, ali videće se vremenom ko je ko. Ja nisam bacao koske, zadrugari su čuli od Nece da on ima gej sajt, tako da, ja ne znam ništa o tome.