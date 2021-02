Od OSUDA do OBEZBEĐENJA! Janjuš napravio HAOS odabriom potrčka, a onda je 'Pretres nedelje' RASKRINKAO sve zadrugare i IZVAZVAO POTPUNI KARAMBOL!

Turbulentna noć.

Prethodnu noć na velelepnom imanju obeležio je izbor potrčka ovonedeljnog vođe Marka Janjuševića Janjuša, dok je "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" otkrio prava lica pojednih zadrugara.

Veče je počelo žestoko. Na samom startu voditelj Milan Milošević je tražio od zadrugara da prokomentarišu izbor novog vođe. Naime, novog vođu su izabrali nominovani zadrugari od prošle nedelje, ali odlukom Velikog šefa niko nije napustio Zadrugu. Dragana Burmazović, Alen Hadrović i Mišel Gvozdenović bili su zadruženi za izbor. Odlukom većina za vođu je imenovan Marko Janjušević Janjuš, iako se Mišel borio da to bude Kristijan Golubović.

Mišela su zadrugari u startu osudlil da je egocentriačan i da je osoba koja nikada nikog nije pohvalila nego samo ogovara iza leđa. Pre svega njega je napao Milan Janković Čorba jer mu je zamerio što se nije izborio da vođa bude Kristijan Golubović.

Nakon Čorbe nizali su se komentari zadrugara, od kojih su Nadica Zeljković, Vladimir Tomović, Rialda Karahasanović i Tara Simov bili najkritičniji. Oni su Mišelu zamerili što se ni u jednoj situaciji nije pokazao kao prijatelj. Svi oni misle da je Mišelu opala popularnost pa je zbog toga rešio da se približi Kristijanu i Čorbi.

Naredna tema je bila komentarisanje budžeta koji je Janjuš dodelio bivšoj ljubavi Maji Marinković. Naime, nakon budžeta Maja je izašla iz Zadruge zbog odeđenog pregleda koji je imala, ali zadruagri to nisu znali. Oni su u startu posumnjali da nešto nije u redu jer je Miljana Kulić ispričala svima da je Maja vrisunla kada ju je obezbeđenje izvodilo, što nije bila istina. Kristijan, Čorba, Đedović i Janjuš su posmilili da se nešto desilo, a Janjuš je sve vreme bio zabrinut. Kada se komentarisala ova tema Janjuš je priznao da sebi ne bi oprostio da se Maji ili njenoj porodici nešto dogodilo. On je pričao kako nije hteo da je ponizi budžetom već da postoji priča za maramice koje joj je pomenuo dok je delio budžet.

Dok je to pričao, Maja nije ostala imuna pa je i ona zaplakala u jednom momentu jer je shvatila da je Janjuš možda još uvek voli. Janjuš je tokom izlaganja ispričao kako je Maji dao savet kada se vratila u Zadrugu. Nakon toga on se osamio u dvorištu da bi se malo smirio.

Detaljnije u nastavku.

Usledio je izbor potrčka, i ovonedeljni vođa nije želeo da se igra pa je iz topa rekao da su ovodeljni potrčci Nataša Radan i Anđelo Ranković. Oboje su bili šokirani izborom, pa je nakon toga došlo do sukoba između Nataše i Janjuša. Ona je otkirila šta je sve zamerila Janjušu kojeg je smatrala za prijatelja, a on joj je dao i mali budžet i poslao je u izolaciju. Razlog njihovog sukoba i takvog odnosa je pre svega to što je Nataša ceo dan proziva i vređala Janjuša zbog određenih stvari koje se dešavaju u Beloj kući.

Detaljnije u nastavku.

Tokom izbora potrčka Ermina Pašović je zaplakala jer je shvatila da nema prijatelje u Beloj kući jer je niko nije odabrao za para u ovonedeljnom zadatku. Jovana Tomović Matora se branila da nije to tako shvatila i obećala da će od sada uvek birati Erminu.

Nakon ovoga, Vladimir Tomović je zatražio reč od voditelja i žestoko napao Jovanu Ljubisavljević.

Nisam neko ko je ikome u životu govorio šta je pomogao, dao u rijalitiju... Današ ću to da prekršim. Rekao sam jednoj osobi u rijaliti da me ne ponižava. Da se ne ponaša prema meni kao što misli da može. Ako sam bio zaljubljen, nisam bio pas. Pričam o Jovani Ljubisavljević. Sledeći put kad budeš mislila da možeš da se ponašaš prema meni kao psu, dobićeš teror. Danas si pala na najniži novi. Pala je niže nego kada je rekla da smo za gasne komore. Danas si pala najniže. Danas je sa vrata ovde bacila hleb. Sram i stid da te bude. Bacila je hleb kada je čula da je od mene. Nije ti smetalo kada si uzimala od mene stvari. Sram da te bude. Jovana, divna devojka, pre Nove godine, nije postajao problem da uzima moj žuti kačket i da ostane kod nje. Nije postojao problem kada su se davale kupke svaki treći dan, kada su se uzimali slatkiši, šamponi, obroci... To ništa nije bilo za bacanje. Teodoru nećete okriviti za ovu stvar. Sve i da je Teodora rekla: "Kako te nije sramota", ona je trebalo normalno da reaguje. Ovo je najnemoralniji gest koji je ikada urađen - istakao je Vladimir.

Posle Vladimirove priče, svi zadrugari su ga podržali, dok se misica sve vreme branila i krivila Teodoru Bilanović zbog toga što joj je ona rekla čiji je hleb.

Detaljnije u nastavku.

Nakon ovoga, došlo je vreme da Marko Janjušević Janjuš odabere svoju omiljenu osobu. On je za omiljenu osobo odabrao Filipa Cara, koji nije krio oduševljenje, dok su zadrugari komentarisali da je Maji Marinković lakmnulo što Janjuš nije odabrao neku žensku osobu.

Detaljnije u nastavku.

U toku pretresa nedelje došlo je do sukoba između Bore Santane i Miljane Kulić oko toga što je Bora optužio Miljanu da krade, što je ona poricala ali nije htela da se zakune. U sukob su se umešali i pojedini zadrugari, a onda je Miljana najavila tužbu za laži koje je Bora izneo o njoj i njenoj porodici. Da bi se osvetila ona je krenula u spavaću sobu da ga pokrade, ali je provaljena pa je nastao još veći sukob da je moralo da reaguje i obezbeđenje.

Detaljnije u nastavku.

U temu se umešala i Dragana Mitrović koja se ražočarala u Boru je jer je ispričao kako su se oni dogovarali za kafu odnosno se*s, što je ona porekla, a on se zakleo u mrtvu majku da je bilo tako. Nakon toga, Draganu su osudili zadrugari da sve to radi da bi se osvetila Milici Kemez.

Detaljnije u nastavku.

Sledeća tema na preteresu bila je veza Miljane i Danijela Višića. Zadrugari smatraju da se Danijel folira, i da je sa Miljanom iz koristi. Marko Đedović i Ermina Pašović su istakli da Danijel igra igru. Njima je čudno Danijelovo ponašanje i to što on radi. Svi iščekuju povratak Marije Kulić da vide njenu reakciju. Danijel je sve to poricao i sve vreme govorio kako mu se Miljana sviđa.

Detaljnije u nastavku.

Naredna tema bila je odnos Vladimira Tomovića i Teodore Bilanović. Tomović je ispričao kako im je bilo na Rajskom ostrvu i otrkio da mu je jako čudno da Teodora ne priča ništa o njenom propalom braku, niti o poznanstvu sa Čorbom, a da mu je najčudnije što ga ona ne ispituje o njemu i njegovom životu. Tomović je istakao da mu je Teodora jedino rekla da ju je Čorba muvao, a on je nakon toga ispričao sve o njihovom poznanstvu.

Tomović je nakon toga izjavio da nijedna devojka nije kao Stanija Dobrojević i da nijedna u Zadruzi ne može da se poredi sa njom.

Detaljnije u nastavku

Naredna tema na pretresu bio je odnos Filipa Cara i Aleksandre Nikolić. Car je sve vreme potencirao kako njega Aleksandra uhodi, ali to su zadugari osudili i rekli da je laž. Aleksandra ja stavila tačku na odnos sa njim, ali nije vredelo jer joj se Filip sve vreme obraćao i onda je počeo da je vređa, što su potvrdili i Sandra Rešić i Marko Đedović. Dok ga je Nadica Zeljković nazvala kokošarem koji je pravi komplaksaš.

Detaljnije u nastavku teksta.

Autor: N.B.