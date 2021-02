SVI DETALJI ANINE AFERE SA OŽENJENIM! Otvorila dušu Mišelu, ispričala zašto je upala u STAN žene svog voljenog, pa ga OCRNILA: On je manipulator, predlagao mi je da ODEMO ODAVDE dok mu je žena bila TRUDNA! (VIDEO)

Ispričala Mišelu sve pikanterije, pa na kraju briznula u plač!

Ana Bulatović bila je potresena zbog toga što je Marko Đedović izneo detalje njenog odnosa sa oženjenim muškarcem, kada je otišla do žene tog čoveka i to pijana, kako bi saznala koju od njih dve voli. Ana je odlučila svoju priču ispriča Mišelu Gvozdenoviću i do najsitnijih detalja. Pevačica je rekla Mišelu da je taj čovek u jednom trenutku uzeo stan kada se odselio od žene, što je Gvozdenovića zaintrigiralo.

Da li ti misliš da je on uzeo stan da biste vi provodili vreme? - pitao je Mišel.

Ne, on je rekao da će da uzme stan da ode, nisam ja k*rva. Rekao je da će da reši to. Da, pričao mi je da je hteo da napusti ženu. Dešavale su se razne situacije, zvala me je njegova majka, pričala mi da me on mnogo voli. A njegova žena je otišla kod svojih, pa se vratila, on je od mene krio to mesecima - rekla je Ana.

On nije znao na koju će stranu - prokomentarisao je Mišel.

Ta noć je bila noć koja je prelila moju čašu. Htela sam da ga otkrijem kod žene, da tražim pomoć čak i od nje. Nisam mogla da imam novog dečka, jer sam se vukla sa njim godinama. Istina je da sam ja krenula tamo, ali šta stoji iza toga, moja muka. Zvala sam ga, rekla mu: "P*čko, gde si, krenula sam ka tvojoj kući". A on bio kod svoje kuće. Upalio kola samo da bi izgledalo kao da je bio u gradu. Ja zovem njegovu ženu. Dok smo se nas dvoje svađali, ona se izmigoljila, pozvala njegove. Ja sam plakala, oni me napali. Pričali mi da ga odvajam od porodice, ja sam govorila da nije istina. A ona stoji mrtva hladna. A on me brani, ona ga pita što me brani - nastavila je pevačica.

Ja te kapiram, došla si da kažeš ženi i da vidiš šta on hoće - dodao je Gvozdenović.

Njegovi mu rekli da ide, on se odselio u taj stančić, kupio ga, ja išla tamo, nisam mogla da kažem svojima gde idem. Odlazila sam tako. Jedan dan mi kaže da mora da se vrati kući zbog deteta, da ne može bez deteta, da zove i plače. Rekla sam mu okej, ali nemoj više da me tražiš u životu, da me pustiš na miru. On se vrati, posle deset dana me zvao da se vidimo, izmanipulisao me. Dođem ja, on sedne da plače, priča kako se pokajao. A ja se pre toga videla sa jednim dečkom, rekla ovom za to. On me pita da li mi prija taj dečko, kad sam rekla da mi prija, on... Ja udaram nogom u šoferšajbnu, ja izađem iz kola, nebitno kako. Odem u dvorište. Krenem da plačem, a on udari kolima u drugo dvorište. Cirkus. rekao mi da ću da ga zapamtim. Zvala sam taksi, plačem u taksiju, on vozi i piše mi na Vajberu. I tad sam saznala da mu je žena ponovo trudna. On na svim društvenim mrežama izbaci sliku njih dvoje, da čekaju dete, ja sve zvezde prebrojala. Čestitaju ljudi, kolege naše koje su dobre i sa mnom i sa njim, to me dodatno dotuklo. Četiri godine sam bacila u vazduh, krv i znoj - pričala je Ana.

Ti si sve vreme tu bila druga - istakao je pevač.

On je manipulator, lažovčina, hteo je i mene i nju, ali znam da me je voleo. On mi je čak predlagao dok mu je žena bila trudna da odemo odavde - istakla je Ana.

Budi iskrena, sada kada izađeš i da te pozove, da li bi otišla? - pitao je Mišel.

Ne želim ništa da imam sa njim u bilo kom pogledu, ali iskreno, ne znam da li ću da se vidim sa njim. Evo ne znam. Za onu izjavu što je rekla njegova žena, ako saznam da je nekako učestvovao u tome, biće mi krivo, jer mu ništa nisam uradila. J*baću mu mater u p*čku - zaplakala se Ana.

Prestani da plačeš. Ima ljudi koji ne znaju kako da se čupaju, pa bacaju ljagu na druge - tešio ju je pevač.

On je u stanju da uradi bilo šta da me povredi kad se iznervira. Ja sam ga zamolila da ne daje izjave. On je plakao i molio da ne ulazim kad sam rekla da ulazim u "Zadrugu". Molio me, samo je posle rekao: "Boli me k, radi šta hoćeš". Ja sam mu rekla da ništa ne iznosi o našem odnosu, jer ako iznese jednu laž, da sam u stanju da izađem iz ove kuće da dokažem istinu. Meni je sad frka od njegove reakcije, može da ispriča ko zna šta. A pritisak mi je i zbog mojih, da ne dođu u frku sa njegovima. On mene nikada nije fizički maltretirao, ali psihički... Hvala ti, Mišel - rekla je Ana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.