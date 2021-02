LJUBAVI, OŠURILA SI PODIJUM: Sandra Rešić raspametila žiri, Đole Đogani se začudio što je pevačica uvela elemente OVOG plesa u svoj nastup! (VIDEO)

Pevačica briljirala.

Pod rednim brojem 16 nastupili su Sandra Rešić i Marko Đedović, a od njih se od samog starta očekivalo mnogo, s obzirom na talenat koji poseduje pevačica.

Oni su nastupali uz pesmu "Show Me How You Burlesque" iz filma Burleska. Uz prikladan kostim, Sandra je zapalila scenu, dok je Đedović nastup posmatrao i fotelje. Pevačica je imala i iznenađenje, kada je skinula crni deo svoje haljine, koja je zatim postala zlatna.

Detaljnije o nastupu Sandre i Đedovića pogledajte u nastavku.

Nakon nastupa, usledili su komentari stručnog žirija.

Pohvaliću Sandru, šminka, kostim, presvlaka, koreografija, sve si lepo osmislila. Partner je mogao da ti pomogne - započela je Vesna.

Sandra, za mene si bila super. Imala si neke korake u afričkom ritmu, to mi se dopala, ne znam odakle ti to, ali super - dodao je Đole.

Ljubavi, ošurila si podijum. Dala si takvu moć, takvu energiju, vladala si energijom, gorelo je sve. A on je izgledao kao da te kontroliše moždanim talasima. Ti si bila genijalna - istakao je Dejan Milićević.

Sem što dobro pevaš, dobro i igraš. Đedović je rečit. Neka on priča, ti igraj - dodala je Slađa.

Čudi me, ti si naš sa Kosova, mi imamo ritma - rekao je Đedoviću Đani.

Jesam, ja sam i plesao pre, nego me boli kičma - odgovorio je Marko.

U nastavku ovog teksta možete pogledati komentare stručnog žirija.

Autor: Pink.rs