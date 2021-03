MALO JE ONIH KOJI ZNAJU KOLIKO SU SE VOLELI: Tijana Ajfon je bila luda za Miksom, šefom obezbeđenja Velje Nevolje! ZBOG NJEGA JE LILA SUZE

Ovo malo ljudi zna!

Starleta Tijana Ajfon, koja je privedena je zajedno sa Mimi Oro i sprovedena u SBPOK, bila je verena za Milovana Tadića, zvanog Miks, koji je bio šef obezbeđenja Velje Nevolje i trenutno se nalazi iza rešetaka.

Podsetimo, Tijana Ajfon je pre tri godine bila verena za Milovana. Da je odnos između njih dvoje bio navodno veoma ozbiljan svedoči i činjenica da je starleta jedno vreme i na svom Instagram profilu promenila prezime u Tadić. Tijana nije krila da je bila ludo zaljubljena.

- Malo ko zna našu priču. Baš ovu noć, igrom slučaja on je bio tu noć u klubu, iz zezanja mi rekao: "Vodim te sutra kod matičara kad si već u venčanici", tada mi je bio drug... I baš ovaj prst bio je uperen ka njemu... I, eto, posle 3 godine baš on je taj koji će me, ako Bog da, odvesti tamo gde je hteo pre 3 godine! Život je čudooo. Volim te, ljubavi - izjavila je starleta 2018. godine na svom Instagram profilu.

Starleta Tijana Maksimović prolila je mnoge suze zbog dečka budući da je Miksa već bio hapšen i suđeno mu je. Tako je 2019. u Višem sudu u Beogradu starleta ronila suze kada je saznala da njen Milovan Tadić zvani Miks ostaje u zatvoru! Ajfonka nije prestajala da roni suze dok su njenog dragog vodili natrag u pritvor Specijalnog suda u Beogradu.

- On ima moju podršku koliko god da ovo traje, on je moj život i tako će zauvek biti - rekla je tad Ajfonka, pa se čak i uhvatila za glavu.

Podsetimo, u Višem sudu u Beogradu za mart je odloženo suđenje osumnjičenom pripadniku grupe Veljka Belivuka, Milovanu Tadiću Miksi, povodom optužbi da je kao član obezbeđenja noćnog kluba "Tilt" u decembru 2015. godine gostu kluba Slobodanu Vukiću naneo teške telesne povrede od kojih je ubrzo preminuo. Do odlaganja je došlo jer je stručni savetnik odbrane u izolaciji zbog kontakata sa osobama zaraženim virusom korona. Suđenje je odloženo za 11. mart.

Tadić se branio sa slobode, a uhapšen je 4. februara pod sumnjom da je pripadnik grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. U tom slučaju u toku je istraga Tužilaštva za organizovani kriminal protiv Tadića zbog sumnje da je počinio krivična dela zločinačko udruživanje i trgovina drogom.



Autor: N.V.