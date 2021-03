'Stavila bih mu čarapu na glavu i izlupala bih ga' Ljupka Stević čula da Peju obuva žena, pa POBESNELA KAO RIS! Evo šta je imala da mu poruči!

Ovo joj se nije nimalo dopalo!

Voditelj Zoran Pejić Peja nedavno je podigao prašinu izjavom da mu žena već pet godina obuva čarape i da za sve te godine braka to nijednom nije sam uradio, što je prokomentarisala i pevačica Ljupka Stević.

Ljupka nije krila iznenađenje, pa je bez ikakvog ustezanja otvoreno odgovorila.

- Ja bih to mogla da prihvatim isključivo ako Peja ima problem sa kičmom. Ako je bolestan, pa ne može da se savije čovek sam da se obuje. Kakvo crno iskazivanje ljubavi, ja mislim da on laže - rekla je začuđeno.

- To nije iskazivanje ljubavi, to je budalaština po meni. Ja i sebi jedva obujem čarape. Stavila bih mu čarapu na glavu i izlupala bih ga. Evo, sad će ponovo ljudi reći Ljupka tabadžija - izjavila je pevačica u jednoj emisiji.

Podsetimo, Peja je u braku sa 20 godina mlađom Draganom koju, kako je rekao, da nije upoznao ne bi se više nikada oženio.

- To je njena pažnja prema meni. Ne znači da sam ja sad kao neki mačo men što ne obuvam čarape. Ne. Ona mi obuva čarape, zato što me toliko voli i poštuje. To je velika stvar za jednu damu, koja je prvenstveno dama i jedna divna osoba, i voli sve što ja volim - rekao je Peja tada i dodao još da mu supruga sredom bira šta će obući za posao, kao i da mu čisti cipele.

