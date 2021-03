MUŽ NADE TOPČAGIĆ NAPADNUT U CENTRU BEOGRADA! Komšija ga PLJUNUO, dok je pevačica pričala o Ibrahimoviću! HAOS!

Nastao incident!

Suprug Nade Topčagić, Zlatko Đorđević, napadnut je u sredu na Kosančićevom vencu. Pevačicinog muža je posred lica pljunuo komšija koji se parkirao na njegovo parking mesto. Incident se dogodio dok je pevačica razgovarala sa medijima o izlasku Zlatana Ibrahimovića na scenu italijanskog festivala Sanremo uz taktove njene pesme "Jutro je".

Za to vreme Zlatko je sedeo u obližnejm kafiću, gde je uz kaficu strpljivo čekao svoju suprugu da se slatko ispriča sa predstavnicima sedme sile. Međutim, u jednom trenutku on je primetio da se javnosti nepoznati čovek parkirao na njegovo mesto. Prema rečima našeg izvora koji se zatekao na licu mesta, Nadin muž mu je prišao i rekao da pomeri vozilo i objasnio mu da je to njegovo mesto i da neće on parkirati tamo gde se plaća. Umesto da se komšija preparkira došlo je do žestokog verbalnog sukoba, a onda je taj čovek i pljunuo Zlatka. Nadin muž je pretio da će zvati policiju, unosili su se jedno drugome u lice i nastala je prava drama.

Čim je videla da je njen suprug u problemu, Topčagićeva je prekinula intervju i odmah reagovala. Na sve načine je smirivala strasti između Zlatka i komšije, pokušavajući da mu i ona objasni da je to parking mesto u njihovom vlasništvu. Čitava halabuka je trajala oko desetak minuta, a pevačica se tom prilikom uznemirila, ali je uspela da smiri zavađene. U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt i sa Nadom, ali i sa Zlatkom, ali oni nisu odgovarali na naše pozive i poruke.

Inače, Tipčagićeva je razdragana i srećna izašla iz kuće da ispriča medijima kakav je osećaj što se na prestižnom festivalu čuo baš njen narodnjak, što do sada nijedan pevač u Srbiji nije doživeo.

- Šta da vam kažem, presrećna sam. Nema ko me nije zvao zbog toga, svi pričaju samo o tome. Jedna takva sportska veličina da se pojavi na sceni Sanrema uz moju pesmu je nesvakidašnja čast i zadovoljstvo. Mislim da to niko od muzičara sa ovih prostora nije doživeo - rekla je Nada.

