Kao svedok pozvana je još jedna bivša stanarka Bele kuće!

U Trećem osnovnom sudu u Beogradu, održano je suđenje izumeđu bivših rijaliti učesnika Zorice Marković i Snežane Ilić. Bivša učesnica "Zadruge 2" Snežana Ilić, tužila je pevačicu Zoricu Marković zbog klevete tokom trajanja rijalitija u kom su zajedno boravile.

Takođe kao svedok u korist tužene, Zorice Marković, pozvana je Ljuba Pantović koja se odazvala pozivu suda.

- Mene je rijaliti naučio da osluškujem sve, a preko zatvorenih vrata sam čula gomilu laži koje je sudija Snežana, ako se sudijom može nazvati, iznela i koje nemaju veze sa mozgom. Ja sam šokirana izjavom da jedan "sudija" pošto sebe tako naziva da ne zna razloki zašto se ljudi krivično gone, a za šta parnično. Mogla je onda da ide da tuži zoricu kod vulkanizera jer se zna šta je krivično delo, šta su prekršaji, a je parnica. To njeno neznanje je šokantno i pitam se kako je onda ona donosila pravične presude ako nema osnovno znanje.

Oglasila se i Zorica Marković koja je otkrila zbog čega se nije pojavila na sudu.

- Ja spadam u grupu ljudi koja je najugroženija. Posledice kovida za mene mogu biti fatalne. Tim lekara koji prate moje zdravstveno stanje zbog operacije srca, savetuje mi se totalna izolacija, jer moje stanje nije dobro zbog stanja koje se zove korona virus - govori Zorica i dodaje:

- Tužila me je krivično za neku svađu iz rijalitija, svađu koja je bila dogovorena. To je jako smešno sada, jer u ugovoru jako lepo piše da je sve dozvoljeno osim fizičkog nasilja, pa i ako se desi zna se kako se to sankcioniše. Ne znam kome treba suđenje u ovom ludom vremenu, ali tu smo da se borimo, a ja iskreno verujem u sud i njihove odluke. Tražila mi je novac, ali iskreno da kažem ne znam i ne sećam se koliko jer kao što sam rekla postupak traje skoro već dve godine - rekla je Zorica.

