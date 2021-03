PRAVA BAJKA ZA MALOG ALEKSANDRA! Prija proslavila drugi rođendan sinu! Obelodanila SNIMKE sa intimnog slavlja i sve OSTAVILA BEZ DAHA! (VIDEO)

Potrudili se!

Sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, Aleksandar Živojinović, 6. marta napunio je dve godine, a nakon velikog slavlja u domu Živojinovića, danas su mu roditelji priredili proslavu u igraonici.

Oduševljena prostorom i atmosferom snimak je podelila i blogerka Zorana Jovanović Zorannah, koja se našla među zvanicama porodice Živojinović.

I ponosna mama slavljenika je podelila atmosferu iz igraonice, u kojoj je bila napravljena prava bajka za malog Aleksandra.

Podsetimo, Prijovićka je nedavno otkrila detalje o svom nasledniku:

- Ko zna šta bi bilo da sam nastupala, snimala. Radila bih, putovanja... Meni je super bilo sa sinom, iskreno. Jesam navikla da putujem deset godina, ali biće mi teško da se vratim na to. On je tatina kopija, ja ne mogu da verujem da toliko može da liči na oca. Tvrdoglav je na mene. Vezan je za oboje, a sada je naišao takav period da tatu najviše voli. Uhvati ga period da hoće samo njega, pa mene. Tu smo stalno, mada je Filip malo više zauzet, ali kad dođe, ja mogu da odem. Ljubomorna sam (smeh). Ja sam mislila da su sinovi više vezani za majke, ali to nije kod mene trenutno, moraću da rodim ćerku. Nije u planu, ali bih volela. On nema mira, živahno je dete, gledam da idemo u igraonice, da šetamo, da ne bude u kući. On je imao temperaturu, ja sam odmah pomislila da je kovid, ali vadili su mu krv, CRP je bio malo viši, upala je bila neka izgleda, ja sam se odmah uplašila, ali hvala bogu ništa - rekla je pevačica.

Autor: M.K.