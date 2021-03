AKO SAM SVE IZGUBIO, NEKE STVARI MORAJU DA SE POŠTUJU: Obrnuli uloge! Ša zatekao Taru kako komunicira sa Tomovićem, pa on njoj napravio LJUBOMORNU SCENU! (VIDEO)

Drama traje!

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su seli nakon svađe, svako na svoj krevet i krenuli da se inate. U jednon trenutku Tara je iskoristila "La kukaraća" foru Kristijana Golubovića, što je razbesnelo Ša. Tara je otišla do toaleta, a Ša je krenuo do pušionice, a onda je Simovu zatekao kako komunicira sa Vladimirom Tomovićem na vratima toaleta.

Opa, pričica, već smo počeli. Imaš otvoren prostor - dobacio je Tomoviću Ša.

Rekla sam mu da izađe da piškim - pravdala se Tara, koja je krenula za njim u pušionicu, a Ša je izgoreo.

Neću da blejim. Ovo ti je potpis i pečat - poručio je Ša.

Nisam mu se obratila - rekla je Tara.

Ja sam rekao svoje, to je sve obraćanje. Prvo si napala devojku. Ako sam ti rekao da se ne obraćaš, ne obraćaj se. Da ja ispadam ljubomorko... Kad sam rekao, neke stvari se poštuju... - zamerio je reper.

Kako ti, kad ja ljubomorišem na Teodoru. Samo da vidim sledeći put - zapretila je Simova.

Ja sam sve izgubio. Ako sam sve izgubio, neke stvari moraju da se poštuju. Ako ne, onda svako svojim putem - nastavio je Ša.

A što mala smradulja laže? - pitala je Tara.

Da je ne bi udarila. Kad ti kažem ne, onda je ne. I tamo pred ljudima, znaš ko je u WC-u, ideš tamo... Kad si izlazila, nešto ste pričali, ja video. Sad će ljudi namerno to - rekao je reper.

U ovoj kući za mene postojiš samo ti - rekla je Tara.

Tara je zatim otišla do toaleta, gde se nalazio Tomović koji se tuširao, pa se vratila da se opravda kod Ša, a on joj je opet to prebacio.

Autor: M. P.